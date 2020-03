von Reinhold Buhl

An der Ecke Galgenäcker und Malefikantenweg – gegenüber dem Kleeblatt-Kindergarten – wird ein Mehrfamilienhaus gebaut, äußerlich baugleich mit den Nachbarprojekten Galgenäcker 24 und 26, die bereits seit 2016 bewohnt sind. Während die beiden bisherigen Baukörper je 14 Wohnungen bieten, wird das neue Projekt 18 Wohneinheiten haben.

1384 Quadratmeter für 3,8 Millionen Euro

Wie das geschäftsführende Vorstandsmitglied Roland Mathis anlässlich des Spatenstichs zu dem Objekt den Anwesenden erläuterte, wird das neueste Gebäude im KfW-55-Standard mit Aufzug und Tiefgaragen errichtet, wobei Architekt Jörg Fiedler betonte, dass KfW 55 ein erhöhter Standard sei und weit über dem Normalstandard liege.

„Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 3 800 000 Euro, und die Gesamtwohnfläche wird 1384 Quadratmeter betragen“, erklärt Roland Mathis, der damit rechnet, dass das Projekt im Oktober oder November 2021 bezugsfertig sein wird.

Bewerbungen ab Januar 2021 möglich

Interessierte können sich laut Roland Mathis ab Januar 2021 um eine der Wohnungen bewerben. „Die Wohnungen werden vermietet und als günstiger Wohnraum den Genossenschaftsmitgliedern angeboten“, betont der geschäftsführende Vorstand Mathis.

Entsprechend der aktuell hohen Nachfrage nach Zwei-Zimmer und Drei-Zimmer-Wohnungen werden in dem Bauvorhaben acht Zwei-Zimmer-Wohnungen und acht Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 55 und 90 Quadratmeter sowie zwei Penthouse-Wohnungen mit jeweils 112 Quadratmeter Wohnfläche verwirklicht.

Weiter unter ortsüblichen Mieten

„Die derzeit kalkulierten Mieten liegen bei 7,80 bis 9,25 Euro je Quadratmeter und damit weit unter den ortsüblichen Mieten“, betont Mathis, der sich in seiner Ansprache freut, dass endlich der halbe Rote Punkt da sei und damit gleich mit den Erdarbeiten begonnen werden könne.

Er warf auch schon einen Blick in die nähere Zukunft, denn bereits im Herbst dieses Jahres will seine Baugenossenschaft in der Robert-Koch-Straße in Stockach ein Seniorenwohnhaus bauen.