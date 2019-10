Wieder einmal verkehrte auf der Seehäsle-Strecke zwischen Stockach und Radolfzell der Zug am Montagmorgen mit nur einem Wagen statt der üblichen zwei Wagen. Entsprechende Informationen hat Monika Eckenfels von der Kommunikationsabteilung der Betreibergesellschaft SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG) bestätigt. Als der Zug um 7.15 Uhr im Stockach Ortsteil Wahlwies abgefahren sei, hätte er manche Schüler auf dem Weg nach Radolfzell nicht mitgenommen, berichtet Schülermutter Anne Storm.

Sie habe ihre Kinder mit dem Auto in die Schule gebracht. Laut Monika Eckenfels von der SWEG gab es an einem der beiden vorgesehenen Fahrzeuge technische Probleme. Dadurch habe dieses in die Werkstatt gebracht werden müssen. Für die Kapazitätsengpässe bitte das Unternehmen um Entschuldigung, so Eckenfels weiter.