Am B 313-Ast zwischen B 313 und A 98-Anschlussstelle Stockach-West rollen seit Mittwoch Lastwagen und Baufahrzeuge für die Asphaltierung. Am Mittwoch und Donnerstag brachten die Fertiger die 17 Zentimeter dicke Fundationsschicht auf.

Die Fundation ist 17 Zentimeter dick. Drüber folgen noch Trag-, Binder-, und Deckschicht. | Bild: Löffler, Ramona

An der Einmündung des B313-Asts zur B313 wurde die Schicht bereits am Mittwoch fertig und das Pflastern der Verkehrsinseln läuft seither. Der Absatz zur bestehenden Straße zeigt, wieviel Asphalt darüber noch in drei Schichten folgen wird.

Hier wird die Zufahrt zum P&R unter der Autobahnbrücke verbessert. | Bild: Löffler, Ramona

Ein Bagger schüttete auch Kies für die Zufahrt zum Park&Ride-Parkplatz unter der Autobahnbrücke auf.

Die Arbeiten am Donnerstagmorgen an der Autobahnauffahrt Stockach-West. | Bild: Löffler, Ramona

Währenddessen fuhren in engem Takt Lastwagen rückwärts heißen Asphalt für die Fundationsschicht an die Kreuzung an der Autobahnauffahrt Stockach-West heran.

Ein Lastwagen beliefert den Beschicker mit Asphalt. | Bild: Löffler, Ramona

Es läuft immer gleich ab: Ein Lastwagen kippt das Material in den Beschicker, der es seinerseits an den Straßenfertiger weitergibt. An der breiten Kreuzung waren zwei Fertiger nebeneinander unterwegs.

Der Beschicker vorne gibt das Material, das er zuvor von einem Laster geliefert bekommen hat, an den Straßenfertiger weiter. | Bild: Löffler, Ramona

Bauleiter Steffen Sturm von der Walter Straßenbau KG sagte am Donnerstagmorgen, die Fundation werde schneller fertig als gedacht. So konnte es auch direkt mit der Tragschicht weitergehen. Diese wäre eigentlich erst am Freitag geplant gewesen. „Das Wetter macht gut mit. Wir sind sehr gut im Plan“, so Sturm.

Mehrere dieser Geräte übertragen Daten eines Geländemodells an den Straßenfertiger. | Bild: Löffler, Ramona

Entlang der Baustelle stehen Geräte wie dieses, da die Straßenfertiger über ein Geländemodell gesteuert werden.

Der Fertiger bringt die Fundationsschicht in der richtigen Dicke auf. | Bild: Löffler, Ramona

Stück für Stück schieben sich die Fertiger beim Asphaltieren voran. Hier war es vorne rechts einer, der auf bis zu neun Meter Breite arbeiten kann und hinten ein kleinerer, da es an dieser Stelle mehr als neun Meter Straßenbreite sind.

Der Asphalt kommt in der richtigen Menge aus dem Fertiger. | Bild: Löffler, Ramona

Ein Fertiger lässt die Asphaltmasse in der richtigen Mengen für eine 17 Zentimeter dicke Fundationsschicht auf den vorbereiteten Boden. Auch bei den anderen Asphaltschichten funktioniert dies so in der jeweiligen Dicke.

Hinten beliefert ein Laster den Beschicker, vorne fährt eine Walze und verdichtet aufgebrachten Asphalt. | Bild: Löffler, Ramona

Viele Maschinen waren gleichzeitig unterwegs. Hier auf dem Bild verdichtet eine Walze den bereits liegenden Asphalt, während Lastwagen die Beschicker beliefern, die wiederum das Material an die Fertiger geben. Es fahren dann auch mehrere Walzen nebeneinander.

Mehrere Walzen sind im Einsatz. | Bild: Löffler, Ramona

In den vergangenen Tagen lieferten rund 15 Lastwagen den Asphalt, heute werden es voraussichtlich 19 sein. Im Bereich der Kreuzung am Autobahnzubringer fahren zwei Fertiger, die das Material aufbringen, während auf der freien Strecke eine Maschine die volle Straßenbreite abdecken kann.

Am Montag sei die Binderschicht dran und anschließend gehe es mit den Banketten und dem Radweg weiter, erklärte Sturm.