Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, musste ein 23-jähriger mit seinem Auto auf der Straße verkehrsbedingt warten, um in Richtung Bonndorf abbiegen zu können. Ein nachfolgender 22-jähriger Fahrer erkannte die Situation zu spät und versuchte, auf glatter Fahrbahn zu bremsen, was jedoch nicht gelang. Sein Fahrzeug prallte gegen das Auto des 23-Jährigen, woraufhin beide Wagen nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.