So ein Glück! Ein hilfsbereiter Mensch am Telefon. Kein Tonband. Sondern einer, der interessiert ist, Fragen stellt und einem den Rücken stärkt. Petra Elze atmet auf. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sabine Zierold hat sie rund zehn Jahre lang Erfahrung in der Betreuung dementer Menschen gesammelt. Dennoch kommt sie immer wieder an Grenzen. Zuerst war der Vater betroffen, dann die Mutter – und jetzt auch noch die Tante. Jetzt haben sie Hilfe gefunden.

Olaf Schulze, Pflegeberater beim Pflegestützpunkt des Landratsamtes Konstanz, ist für Angehörige da. Auch mit anderen Einrichtungen hat Petra Elze gute Erfahrungen gemacht: „Die Klinik für Geriatrie in Radolfzell war für uns Gold wert.“ Bei den grundlegendsten Fragen seien sie ratlos gewesen, erinnert sich Petra Elze. „Was müssen wir tun? Was sind die nächsten Schritte? Was darf ich eigentlich?“

Bei Menschen mit Demenz gebe es verschiedene Schwierigkeiten: Es könne sein, dass sich die Persönlichkeit verändert. Damit müsse man klar kommen und der Person dennoch mit Respekt und Wertschätzung begegnen. „Einen Angehörigen mit Demenz zu betreuen, bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – große Entscheidungen zu treffen bis zum Tod und darüber hinaus.“ Immer wieder sei die Gesellschaft ratlos und überfordert.

Olaf Schulze, Pflegeberater des Pflegestützpunktes Landkreis Konstanz, hat ein offenes Ohr für Angehörige.

Olaf Schulze, Pflegeberater des Pflegestützpunktes, hilft gerne weiter. Es seien häufig ähnliche Fragen, die auftauchen. „Wie kann ich entlastet werden?“, sei oft ein erstes Fragezeichen. Olaf Schulze hilft betroffenen Angehörigen, Unterstützung zu finden – etwa durch ambulante Pflege, Tagespflege oder Nachbarschaftshilfe.“ Schnell fragen Angehörige dann weiter: „Wie kann ich das alles finanzieren?“

Die Pflegeberater helfen Angehörigen, den richtigen Ansprechpartner zu finden und Formulare auszufüllen. Noch eine weitere Frage beschäftige viele Angehörige von Menschen mit Demenz: „Wie kann mein Angehöriger möglichst lange zuhause leben?“

Die Pflegeberater bieten ihre Hilfe nicht nur in Konstanz, Radolfzell und Singen an. Sie kommen auch in die Gemeinden. „Es gibt Sprechstunden in Stockach, Mühlingen, Moos, Rielasingen, Engen, Steißlingen, Gottmadingen, Hilzingen, Mühlhausen-Ehingen und Tengen„, so Schulze.

Die Kommunen informieren vorher über die Sprechstunde im Amtsblatt. Auch außerhalb der Sprechzeiten können Termine vereinbart werden. Dieses Jahr konnte das Jubiläum des Pflegestützpunktes nicht öffentlich gefeiert werden. Angehörige wie Petra Elze sind dennoch dankbar, dass ihnen die Pflegeberater den Rücken stärken. Trotz Corona-Krise.

Der Pflegestützpunkt Landkreis Konstanz ist unter Telefon (0 75 31) 800-2673 oder per E-Mail an psp@lrakn.de erreichbar.

