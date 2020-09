Alle nennen ihn nur Nuri. Seinen Nachnamen behält er für sich. Man kenne ihn ohnehin nur unter seinem Künstlernamen, so Nuri. Nuri stammt aus dem Osten der Türkei. Der Kurde lebt seit fast drei Jahrzehnten in Deutschland. Als Koch arbeitet er in der Lebensstätte Helianthum in Steißlingen. Und er ist leidenschaftlicher Trommler. Der Rhythmus liegt ihm im Blut, wie man leicht erkennen kann. „Schon als ich klein war, habe ich getrommelt. Damals nur auf einem Eimer“, erinnert er sich an seine ersten Trommelerfahrungen. Später habe er beim orientalischen Abend Bauchtänzerinnen begleitet.

Nuri ist Koch in der Lebensstätte Helianthum in Steißlingen. Er ist begeisterter Trommler und unterstützt daher das Tanzcafe der Lebensstätte mit Rhythmus. Er hat erlebt, wie selbst Menschen mit Demenz während der Trommelrunde wieder in Takt kommen. | Bild: Uli Zeller

Koch Nuri erzählt: „Hier im Helianthum gibt es Musikveranstaltungen. Ich habe gefragt, ob ich mitmachen kann.“ Und er durfte. Nuri trommelt gerne für die Hausgäste – so werden die Menschen genannt, die in der Pflegeeinrichtung wohnen. Er erläutert: „Ich sehe die Freude in den Gesichtern. Die Leute sind im Takt.“ Wie in anderen Heimen sind auch in der Lebensstätte Helianthum viele Bewohner von einer Demenz betroffen. Susanne Grundler, Leiterin der Sozialen Betreuung, erläutert: „Heute trommelt Nuri im Bestandsgebäude. Im Neubau wohnen bedeutend mehr dementiell veränderte Menschen.“ Nuri kann von seinen Erfahrungen mit diesen dementen Menschen berichten: „Manche Leute können viel mehr als ich dachte. Sie wirken abwesend. Aber plötzlich sind sie da. Und machen mit. Da ist Bewegung in den Händen und im ganzen Körper.“

Susanne Grundler leitet die soziale Betreuung in der Lebensstätte Helianthum in Steißlingen. Mit ihrer Gitarre setzt sie sich im Tanzcafe ein. Das Tanzcafe ist ein Angebot für Menschen mit und ohne Demenz. Grundler berichtet im Interview davon, dass selbst Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, stark reagieren können auf den Rhythmus, den sie fühlen und die Bewegungen, die sie sehen. | Bild: Uli Zeller

Susanne Grundler leitet die Veranstaltung. Dass Nuri nicht nur Schnitzel und Steak brutzelt, sondern auch für die Hausgäste trommelt, beschreibt sie als echten Glücksfall. Es habe ein wenig gedauert, bis sie die richtige Form für die Veranstaltung gefunden haben, erläutert Grundler: „Manche Gäste wollen nur singen. Andere dagegen freuen sich aufs Trommeln.“ Inzwischen habe „Singen und Trommeln mit Nuri“ eine passende Form gefunden: Zuerst der Einstieg mit Volksliedern: „Eine Seefahrt, die ist lustig“, singen und summen die Hausgäste. Susanne Grundler hilft, dass die Begeisterung bei ihnen ankommt. Sie verteilt Rhythmusinstrumente, gibt mit einer Rassel den Takt vor – und bewegt ihren Körper zu den Liedern.

Da reißt es Doris Leiz gleich mit. Koch Nuri trommelt in der Lebensstätte Helianthum für die Hausgäste. Es hilft den Gästen, wieder in den Takt zu kommen – egal, ob sie von einer Demenz oder einer anderen Not betroffen sind. Gemeinsames Singen und Rhythmus stärkt zudem das Zusammengehörigkeitsgefühl. | Bild: Uli Zeller

Der Schwung geht schnell auf die Hausgäste über. Danach kommt die Trommeleinlage mit Nuri. Im orientalischen Stil hebt sich der Rhythmus übers Helianthum und über Steißlingen. Eine Frau trommelt mit Schlaghölzern im gleichen Takt. Ein Herr klingelt mit Glöckchen. Viele wippen mit den Füßen.

„Nach Nuris Trommeleinlage und der ruhigen Einlage mit der orientalischen Gitarre kommt der schwierigste Teil der Stunde. „Nach den orientalischen Rhythmen wieder ins Singen deutscher Lieder einzusteigen, ist nicht leicht“, erläutert Grundler. Inzwischen haben sie eine Lösung gefunden: Rhythmische Schlager seien nach dem Trommeln sehr gut geeignet. Die Trommelstunde endet mit der Fischerin vom Bodensee, dem Schneewalzer – und schließlich stimmen alle ein: „Froh zu sein bedarf es wenig. Und wer froh ist, ist ein König.“ Ein schöner Mittag, während dem Körper und Geist wieder eine Weile fröhlich im Takt war.

Weltalzheimertag Die Serie „Leben mit Demenz“ erscheint in loser Folge. Dieser Teil der Serie erscheint zum Weltalzheimertag. Seit 1994 finden am 21. September macht er auf die Situation der Alzheimer-Kranken und ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen. Das Motto des Weltalzheimertages 2020 ist laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft „Demenz – wir müssen reden!“ Immer noch glaubten zu viele Menschen, dass Demenz ein normaler Teil des Alterns sei. Trotz einer steigenden Zahl von Menschen mit Demenz fehle es an ausreichenden Unterstützungskonzepten für sie und ihre Familien. Und noch immer trauen sich viele Menschen nicht, darüber zu sprechen, weil sie Angst vor Diskriminierung hätten, so der Selbsthilfeverein.