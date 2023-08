Zu Streitigkeiten in einer Gaststätte in der Singener Höristraße wurde die Polizei am Freitagabend gerufen. Dabei hatte sie, wie es im Polizeibericht am Montag heißt, nicht nur mit den Streithähnen zu tun. Auch Unbeteiligte sollen sich in die Auseinandersetzung eingemischt haben. Wie die Polizei mitteilt, mussten mehrere Platzverweise ausgesprochen werden.

Streit endet in handfester Auseinandersetzung

Zunächst seien, wie Katrin Rosenthal vom Polizeipräsidium Konstanz erläutert, zwei Männer und eine Frau aneinandergeraten. Zum Streit kam es wohl, weil die 41 Jahre alte Frau das 43-jährige Opfer der Auseinandersetzung verlassen hatte. Zwischen ihm und dem 32-jährigen neuen Freund habe zunächst ein verbaler Streit begonnen. Im weiteren Verlauf der Konfrontation habe der Jüngere dem Älteren mehrfach ins Gesicht geschlagen, wodurch der 43-Jährige leichte Verletzungen erlitten haben soll.

Während der Abklärungen durch die Polizei vor Ort habe sich dann wiederholt ein Unbeteiligter in die Polizeiarbeit eingemischt, so dass die Beamten dem Mann, neben den drei Streitenden, ebenfalls ein Platzverweis erteilt habe.