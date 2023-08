Schnell zugeschlagen haben Ermittler der Polizei am Dienstagnachmittag. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, sei es gelungen, zwei junge Männer festzunehmen und in Haft zu bringen. Sie stehen im Verdacht, einen Raub begangen zu haben.

Überfall mit Schlagring und Elektroschocker

Wie die Polizei mitteilt, sei ein 20-Jähriger am Dienstag gegen 16 Uhr von den zwei jungen Männern im Alter von 18 und 20 Jahren im Bereich der Bartholomäus-Kirche in Rielasingen mit einem Schlagring und einem Elektroschocker angegriffen worden. Von dem Mann sei die Herausgabe von Bargeld gefordert worden. Dem 20-Jährigen sei es gelungen, die Angreifer zu täuschen und in eine nahe gelegene Bäckerei zu flüchten, von wo aus er die Polizei verständigte.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Polizeireviers Singen zwei Tatverdächtige aufgreifen und vorläufig festnehmen. Nach Vorführung bei einem Haftrichter am Mittwochnachmittag erließ dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz schließlich Haftbefehl.

Sowohl der 18-Jährige als auch der 20-Jährige wurden laut Polizei anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz dauern an.