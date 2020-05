Liebhaber schöner Schmuckstücke dürfen sich freuen! Das Singener Juweliergeschäft Anna Russo mit trendigen Marken, hochwertigem Schmuck und einer Trauringlounge eröffnet am Samstag, 30. Mai in Gottmadingen in der Hauptstraße 39 eine Filiale.

Schöner Stil und der gute Geschmack der beiden Geschäftsführerinnen Anna Russo und Katharina Auer offenbaren sich bereits beim Betreten der neuen Räumlichkeiten. Die Räume sind hell und freundlich gehalten. Die geschmackvolle Gestaltung und die edle Inneneinrichtung, bei der viele Naturmaterialien verwendet wurden, ist komplett von Katharina Auer entworfen worden. In Verbindung einer klaren Strukturierung und den verführerischen Schmuckauslagen werden die Kunden mit einer wohlig angenehmen Atmosphäre empfangen.

Mit Goldschmiedewerkstatt

Neu in diesem feinen Juweliergeschäft ist eine hauseigene Goldschmiedewerkstatt, für die eigens eine kompetente und erfahrene Goldschmiedemeisterin angestellt wurde. Kunden haben hier die Möglichkeit, individuellen Schmuck nach den eigenen Ideen herstellen zu lassen und dürfen bei Interesse der Meisterin bei ihrer Arbeit zusehen. Oder man kann alte Schmuckstücke, die nicht mehr getragen werden, aufbereiten, verändern oder einschmelzen und zu neuen Kunstwerken entstehen lassen.

Die Kunden mit deren ganz persönlichen Wünschen stehen seit jeher bei Anna Russo im Mittelpunkt. Das ist ihre Philosophie, welche auch von der zweiten Generation mit Tochter Katharina Auer fortgesetzt wird.

Bleibende Werte

Das freundliche und kompetente Team von Anna Russo nimmt sich gerne Zeit für eine intensive Beratung. „Wir identifizieren uns mit den Vorstellungen und Gefühlen unserer Kunden“, erklärt Anna Russo. Dabei ginge es nicht nur ums Verkaufen, sondern auch um die wertvollen Emotionen, die man mit einzelnen Schmuckstücken in Verbindung bringt. „Schmuck tut einfach gut“, bestätigt auch Katharina Auer. Die Frauen wissen, dass die schönen Stücke immer auch Balsam für die Seele sind. Gerade in Krisenzeiten, auch jetzt in der Coronakrise, seien bleibende Werte wichtig und gut für das Gefühlsleben.

Ganz unabhängig davon, ob man sich selbst beschenkt oder beschenken lässt – Schmuck ist immer ein gutes, werterhaltendes Geschenk. Ein Geschenk, welches man gerne ein Leben lang trägt und vielleicht sogar weitervererben möchte. „Jedes einzelne Schmuckstück trägt eine schöne Erinnerung, bei der Gefühle mitschwingen“, lautet das Fazit von Anna Russo.

Neben bekannten und sehr beliebten Trendmarken wie beispielsweise Pandora und Engelsrufer werden in Gottmadingen auf rund 80 Quadratmetern auch neue Marken präsentiert: Herrenuhren und Schmuck von Police, Damenuhren von Tamaris und einzigartige Schmuckstücke der traditionsreichen Bernd Wolf Manufaktur aus Freiburg, die bezaubernd und faszinierend zugleich sind.

Tradition und Innovation

Anna Russo kehrt mit dieser Filiale zurück zu ihren Wurzeln. Bereits im Jahr 1997 hatte sie in Gottmadingen ihren Traum eines eigenen Schmuckgeschäftes verwirklicht und sich hier immer wohl gefühlt, bevor sie dann im Jahr 2008 mit dem Geschäft nach Singen umzog. Heute wird das Unternehmen mit Tradition und Innovation von Anna Russo und ihrer Tochter Katharina Auer gemeinsam geführt.

Das kompetente Team des Juweliergeschäftes Anna Russo freut sich auf interessierte Besucher in den neuen Geschäftsräumen, kostenfreie Parkplätze sind vorhanden. Aktuell gültige Hygienemaßnahmen werden selbstverständlich umgesetzt, um die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter zu schützen.

Mehr Informationen zum umfangreichen Sortiment, zur Firmenphilosophie sowie den Öffnungszeiten finden sich im Internet unter:

http://www.anna-russo.de