Als neue Kräfte im katholischen Jugendbüro hat das Dekanat Max Fischer und Sarah Perk begrüßt. „Die zwei neuen Gesichter im Jugendbüro in Singen sind in ihre Jobs gestartet“, berichtet Dekanatsreferent Manfred Fischer in einer Pressemitteilung. Sie sind Ansprechpartner für alle Fragen und Anliegen kirchlicher Jugendarbeit im Dekanat Hegau.

Max Fischer arbeitet seit Juli im Jugendbüro und ist als Dekanatsjugendreferent für die Vernetzung der Jugendarbeit im Dekanat Hegau zuständig. Vor seinem Start im Hegau hat er einen Master of Education an der Pädagogischen Hochschule Weingarten in den Fächern Theologie und Biologie abgeschlossen. Sarah Perk arbeitet seit Juni 2023 im Jugendbüro. Sie ist als Projektreferentin für die 72-Stunden-Aktion im Dekanat Hegau tätig und macht nebenbei noch ihren Master of Education im Grundschullehramt in Freiburg. Sie ist die Ansprechpartnerin in allen Fragen zur 72-Stunden-Aktion im Dekanat Hegau.

Mehr Info im Internet unter www.kja-boho.de/jugendbueros/jubue-hegau-2/ oder per E-Mail an: jugendbuero@dekanat-hegau.de.