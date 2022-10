Für die Narren im Ortsteil Schlatt u. Krähen hat die Fasnacht 2023 schon jetzt begonnen. Unter dem Motto „Sei dabei“ lädt die Breame Zunft am Sonntag, den 5. Februar 2023, zum Narrentag „light“ der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee.

Light steht für klein, 18 Zünfte aus der Landschaft Rosenegg und die drei Nachbarzünfte aus Volkertshausen, Mühlhausen und Ehingen haben ihr Kommen zugesagt. Mit etlichen Musikkapellen, Fanfarenzügen und Guggen werden rund 1500 Mitwirkende am Umzug teilnehmen.

Für große Version fehlen die Leute

Der Grund für die Light-Version ist die Pandemie, wie Zunftmeister Jochen Metzger bei der Vorstellung erklärte. Das Vereinsleben habe durch die Beschränkungen gelitten, für die Ausrichtung großer Narrentage fehlten schlicht die Leute. Die Narrenvereinigung war auf der Suche nach Zünften für einen kleinen Narrentag und die Breame sagten zu.

„Hut ab, das ist ein ehrgeiziges, stolzes Ziel“, zollte Ortsvorsteher Markus Moßbrugger den Narren Respekt, andere große Vereine hätten abgesagt. Landvögtin Ulrike Wiese schloss sich gleich an: „Wir sind mehr als begeistert“, sie weiß, dass die Breamezunft Erfahrungen durch die Hegau-Umzüge mitbringt.

Tag ist machbar – wenn Corona nicht dazwischen kommt

„Wir schaffen das“, ist Metzger sicher, dass es klappt. Vorausgesetzt Corona kommt nicht dazwischen. Die Planung steht, auch an das Wetter hat die Zunft gedacht und Regenschirme mit Logo anfertigen lassen. Die können über Facebook auch erworben werden.

Den ersten Regenschirm erhielt Oberbürgermeister Bernd Häusler als Dank für seine Schirmherrschaft. Ein Problem sind noch die Parkplätze, aber „das kriegen wir hin“, bezeichnete Häusler es aller Ehren wert, dass die Breame als kleine, aber feine Narrenzunft den Narrentag ausrichtet.

Unterstützung von vielen Seiten

Wie Metzger berichtete, wird die Zunft von vielen befreundeten Zünften bei Bewirtung in der Halle, den Zelten und Besenwirtschaften und an den Ständen unterstützt. Mit dabei sind auch der Musikverein, die Feuerwehr und die Einwohner von Schlatt. Wer eine Besenwirtschaft oder einen Stand für den Narrentag am Sonntag, 5. Februar, noch anmelden möchte, kann sich bei Jochen Metzger unter Telefon (01 52) 53 44 74 59 melden.