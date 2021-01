von Selina Rudolph

Singen – Der viele Schnee hat am vergangenen Freitag einiges stillgelegt: Straßen, Züge, und auch die Müllabfuhr. „Wir haben die Abfuhr eingestellt, um unsere Mitarbeiter nicht zu gefährden. Die Sicherheit unserer Jungs geht vor“, erklärt Reinhard Jorzik von den Stadtwerken. Am Freitag wurden keine Mülltonnen geleert und auch die geplante Christbaumabfuhr musste abgesagt werden.

Inzwischen fahren die Fahrzeuge wieder und die Tonnen werden geleert, allerdings nicht überall. „Wir fahren da, wo es die Räumung und die Parksituation zulassen“, erklärt Jorzik. Das ist allerdings immer noch nicht überall der Fall. Gerade in schmalen Straßen ist für die Fahrzeuge der Stadtwerke oft kein Durchkommen. Wo es auch normalerweise schon relativ eng ist, blockieren nun Schneeberge die Straßen. Dazu kommen an den Seiten parkende Autos. „Sobald die Verkehrssituation es zulässt, fahren wir auch wieder in diese Straßen rein“, Jorzik. Dann werden auch in diesen Straßen die Tonnen geleert und die Christbäume abgeholt. Solange die Straßen voller Schnee sind, würden also auch einige Tonnen voller Müll bleiben.

gelbe säcke im Schnee | Bild: Biehler, Matthias

Doch auch bei geräumten Straßen kann es sein, dass einige Tonnen nicht geleert werden. Wenn sie eingeschneit sind und die Besitzer sie nicht vom Schnee befreien, bleiben sie voll. „Wenn Müllgefäße nicht freigeräumt werden, können wir sie auch nicht abholen“, macht Jorzik klar und verweist auf die Masse an Mülleimern, um die sich sein Team kümmern muss. Es fehle die Zeit, die einzelnen Mülltonnen auszubuddeln.

Neben den eingeschneiten Tonnen liegen teilweise auch Gelbe Säcke an den Straßenrändern und unter kleinen Schneebergen. Für deren Abholung sind allerdings nicht die Stadtwerke verantwortlich, sondern die Firma Remondis. Dort heißt es, man sei an der Planung und das Ziel sei, die Gelben Säcke so schnell wie möglich wieder abzuholen. Ein genaues Datum dafür gäbe es allerdings noch nicht.