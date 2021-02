Umweltschutz und zu viel Müll am Straßenrand – darum ging es beim vierten virtuellen Kamingespräch, zu dem der FDP-Landtagskandidat des Wahlkreises Singen-Stockach, Markus Bumiller, eingeladen hatte. Am Gespräch nahm auch Holger Holland aus Thüringen teil. Er ist Projektleiter des World Cleanup Days Deutschland. Mit einer Schätzfrage begann Bumiller sein Kamingespräch: Wieviel Kilogramm Verpackungsmüll produziert jeder Deutsche im Jahr? Es sind zurzeit 68 Kilogramm an leichtem Verpackungsmüll, löste Bumiller auf. Jeder Deutsche habe im Jahr 2019 rund 457 Kilogramm Müll produziert. Deutschland liege weltweit mit 127.800 Tonnen Müll pro Tag an fünfter Stelle.

Bumiller zeigte den Zuhörern Fotos von einer illegalen Müllabladestelle an der alten Hausener Straße, die er im Dezember entdeckt hatte. „Ich verstehe nicht, warum Leute ihren Müll ins Auto laden und dann nicht gleich zur Deponie bringen, sondern ihn einfach illegal am Straßenrand abladen“, sagte er.

Auch im Thüringer Wald liegt mehr Müll in der Landschaft herum

Holger Holland berichtete ebenfalls von immer mehr Müll in seiner Region im Thüringer Wald. Er engagiert sich seit einiger Zeit für das Projekt World Cleanup Day. Erst 2018 hatte die erste weltweite Aktion, vergleichbar mit einer großen Waldputzete, stattgefunden. „2018 hatten wir 20.000 Teilnehmer in Deutschland und 2019 waren es dann bereits über 80.000 Teilnehmer in über 400 Städten“, so Holland. „Wir müssen das Müllproblem miteinander auf der ganzen Welt angehen“, sagt er.

Man sollte sich Gedanken machen, ob man eine Orange noch extra in Plastik verpacken müsse, so Bumiller. Immerhin hätten im Jahr 2020 Hofläden enormen Zulauf bekommen. Allerdings müsse man jetzt darauf hinwirken, dass die Menschen wieder vor Ort einkaufen, wenn die Läden wieder offen haben. Einig waren sich die Zuhörer, dass es in der Schule mehr Unterricht geben müsse, damit schon Kinder lernen, wo Lebensmittel produziert werden. In diesem Jahr findet der World Cleanup Day am 18. September statt. „Da wollen wir als FDP mitmachen“, so Bumiller.