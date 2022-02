von Nicola Westphal

Nachdem die vier Protagonistinnen in den ersten beiden Teilen der Trilogie (“Heiße Zeiten“ und „Höchste Zeit“) die Wechseljahre samt Hitzewellen und Panikattacken durchlebten, treffen sie sich nun in der Privatabteilung eines Krankenhauses wieder.

Die „Karrierefrau“ (Patricia Hodell) lässt ihren Körper generalüberholen, während „die Junge“ (Laura Leyh) aus Torschlusspanik noch ein Kind auf die Welt bringt. „Die Vornehme“ (Heike Jonca) leidet unter Gedächtnisstörung, weil sie von einem Golfball am Kopf getroffen wurde. Tragisch wird es, als sie ihren Freundinnen eröffnet, dass sie in Wirklichkeit an beginnendem Alzheimer leidet. Doris, „die Hausfrau“ (Iris Schumacher), ist von Altersarmut betroffen und verheimlicht das vor ihrem geliebten Mann Fritz. Sie stirbt schließlich und beobachtet ihre Freundinnen – unbekümmert und mit Leichtigkeit.

Temporeiche Musical-Komödie

Autor Tillmann von Blomberg schrieb das Buch zu der temporeichen Musical-Komödie und nähert sich mit Respekt und ebenso mit Augenzwinkern den Themen rund um das Älterwerden. Bei aller Härte der Realität, wie dem körperlichen und psychischen Verfall, den Zukunftsängsten, der Altersarmut, der im Rotwein ertränkte Einsamkeit und dem Tod, gelingt es ihm, Hoffnung und Mut zu machen. Er zeigt, wie wichtig es ist, jeden Tag des Lebens zu genießen – und das was am Ende zählt, nämlich die Freundschaft und die Liebe.

Carsten Gerlitz schrieb die Songtexte zu bekannten und eingängigen Melodien. Hits wie „YMCA“ „That‘s What Friends Are For“, „Faust Auf Faust“ oder „Wann Wird Es Endlich Wieder Sommer?“ führen manche Themen ad absurdum und lassen einen letztendlich die Dramatik des Alltags mit einem Augenzwinkern betrachten.

Liebenswerte Charaktere

Mal melancholisch, mal traurig, dann schwungvoll, trotzig, sexy, temporeich und humorvoll trägt das Musical das Publikum durch den Abend. Die liebenswerten Charaktere agieren schlagfertig, urkomisch, gesanglich und schauspielerisch großartig und machen den Abend damit zu einem kurzweiligen Vergnügen.