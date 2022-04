Mit Antje Rávik Strubel war auf der Erzählzeit ohne Grenzen die aktuelle Trägerin des Deutschen Buchpreises zu Gast. Sie las in der Stadtbücherei und die Zuhörer erfuhren viel über die verschiedenen Erzählebenen. Weil es um das Thema sexualisierte Gewalt geht, haben einige Kritiker das Buch der Kategorie „Me-Too-Roman“ zugeordnet.

Neun Jahre hat Antje Rávik Strubel an ihrem neunten Roman geschrieben. Angefangen hat sie mit ihrem Werk in einer Phase, als sie in Helsinki lebte. Das war 2012. „Ich habe mir die Hauptfigur Adina in meine eigene Wohnung rein geschrieben“, erzählt Antje Rávik Strubel. Wobei Adina bereits in ihrem zweiten Roman „Unter Schnee“ (2001) vorkommt. Jetzt ist Adina Anfang 20 und hat eine Trauma-Erfahrung hinter sich, die sie nach Helsinki treibt.

Eigentlich war das Thema sexualisierte Gewalt gar nicht für den Roman vorgesehen

Monika Bieg vom Organisationsteam der Erzählzeit beschrieb die blaue Frau in ihrer Anmoderation als „eine Art übergeordnete Instanz“. Immer wenn sie auftauche, müsse man innehalten. Bei Spaziergängen an einer Ostseebucht sei die blaue Frau in ihrem Kopf aufgetaucht, so Rávik Strubel. „Sie war für mich wichtig, weil ich damit ein wenig auf Distanz gehen konnte und übers Erzählen nachdenken konnte.“

Die Handlung: Im Rahmen eines Praktikums in der Uckermark geschieht es: Adina wird vergewaltigt und ist nun auf der Flucht. Eigentlich sei das Thema sexualisierte Gewalt gar nicht für den Roman vorgesehen gewesen, so Antje Rávik Strubel: „In meinem Bekanntenkreis gab es dann Fälle, die mich sehr beschäftigt haben“.

Was die Tat mit der Hauptfigur Adina macht, steht im Vordergrund des Romans

Den Gewaltakt selbst erzählt sie aber bewusst nicht. Sie legt das Augenmerk lieber auf das, was so die Tat mit der Hauptfigur Adina macht. Es gebe ja immer tausende Gründe, warum so was nicht passiert sein könne. Da gebe es diese üblichen Mechanismen. Adina lernt schließlich auch die Aktivistin Christina kennen. Ihr kann sich Adina öffnen, damit man den Mann vor Gericht bringen kann.

Antje Rávik Strubel, Jahrgang 1974, war bereits 2008 Gast bei der Erzählzeit. „Blaue Frau“ ist im S. Fischer Verlag erschienen