Singen vor 36 Minuten

Brückenschlag der Biotope auf der Gemarkung des Singener Stadtteils Bohlingen

Warum Artenvielfalt nur in vernetzten Lebensräumen bestehen kann. 2015 wurde Singen als Teilnehmer am Pilotprojekt „Landesweiter Biotopverbund“ ausgewählt. Umweltminister Franz Untersteller informierte sich über die durchgeführten Maßnahmen in Singen-Bohlingen.