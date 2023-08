Seit mehr als 20 Jahren ist der Hegau-Bike-Marathon ein Sport-Großereignis im Hegau. Am Sonntag, 24. September, wird Singen wieder Start und Ziel des 100 Kilometer langen Marathons um den Hohentwiel. Und zum vierten Mal wird hier die deutsche Meisterschaft ausgetragen. Bis zu 1000 Teilnehmer werden von den Veranstaltern, der Stadt Singen und der Agentur Skyder Event und Track, erwartet.

Nicht nur was für Profisportler

In diesem Jahr können sich Bike-Enthusiasten auch auf einige neue Kategorien und Rennformate freuen. So gibt es dieses Mal eine neue Kategorie für Ärzte und Apotheker, die unter sich den schnellsten suchen, heißt es in der Ankündigung der Stadt Singen. Diese hätten im Hegau ihre neue Heimat gefunden, nachdem ihr eigentliches Rahmenprogramm, der Cross-Country-Weltcup in Albstadt, abgesagt wurde.

Ein komplett neues Rennformat gibt es dieses Jahr auch: den Hegau Gravel 100. Mit modifizierten und stabileren Mountainbikes, sogenannten Gravelbikes, fahren Teilnehmer hier auf mehr als 100 Kilometern über die bekannten Feldwege und Schotterpisten. Die Vielseitigkeit dieser Gravelbikes hat ihnen seit einigen Jahren größere Beliebtheit verschafft, teilt die Agentur Skyder Event und Track mit.

Steißlingen Neue Mountainbikestrecke eröffnet: Hier können Hegau-Geheimnisse mit dem Rad entdeckt werden Das könnte Sie auch interessieren

Wer aber nicht zum Gewinnen, sondern nur zum Spaß fährt, kann mit seinem Rennrad auch einfach selbst bei den Jedermann-Rennen die 31, 50 oder 81 Kilometer langen Strecken durch den Hegau fahren. Darüber hinaus gibt es dieses Jahr auch wieder eine Kategorie für elektrische Mountainbikes (kurz eMTB), die 50 Kilometer lang ist. Dabei müssen die Teilnehmer sowohl mit den Kräften als auch mit dem Akku gekonnt umgehen.

Weltklasse-Biker mit am Start

Die Meisterschaft der Männer besteht aus zwei großen Runden jeweils 50 Kilometer rund um den Hohentwiel, die Frauen fahren je eine kleine Runde von 31 Kilometern und eine große mit 50 Kilometern. Als erstes starten dann um 10.15 Uhr die Frauen. Titelverteidigerin ist die Badenerin Adelheid Morath, die mit 38 Jahren auf viel Erfahrung zurückgreifen kann, unter anderem bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012. Doch auch 2023 hat sie gezeigt, dass sie international noch lange nicht zum alten Eisen gehört: Sie gewann den Marathon-Weltcup in Italien und wurde Europameisterin in Frankreich.

Bei den Männern (Start: 10.30 Uhr) steht ganz vorne Andreas Seewald. Der 31-jährige Sportsoldat aus Lenggries wurde 2021 Europa- und Weltmeister auf der Langdistanz.

Der Zeitplan



Die Startzeiten für Jedermann hängen von der Länge der Strecke ab, die man fahren möchte. Um 10.55 Uhr fährt man für 81 Kilometer, 11.05 für 50 Kilometer und 12.20 für die kurze Distanz von 31 Kilometern los. Weitere Informationen und den gesamten Zeitplan gibt es unter Der Tag vor dem Hegau-Bike-Marathon kann zur Übung genutzt werden. Am Samstag, 23. September, soll man ab 13 Uhr auf der Strecke fahren können. Fahrer sollen jedoch beachten, dass die Strecke dann zwar ausgeschildert sei, aber nicht abgesperrt, informiert der Veranstalter. Am nächsten Tag beginnt dann der eigentliche Marathon, für den das Singener Rathaus den Start und Ziel darstellt. Ab 7 Uhr beginnt die allgemeine Startnummernausgabe. Um 9 Uhr beginnen die Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre beim Sparkassencup. Um 10.15 Uhr starten die Damen in die Deutsche Meisterschaft, um 10.30 Uhr die Herren. Dann geht es um 10.45 mit dem Hegau Gravel 100 los. Um 11.05 Uhr fahren dann die Ärzte und Apotheker los, zusammen mit den eMTB Fahrern.Die Startzeiten für Jedermann hängen von der Länge der Strecke ab, die man fahren möchte. Um 10.55 Uhr fährt man für 81 Kilometer, 11.05 für 50 Kilometer und 12.20 für die kurze Distanz von 31 Kilometern los. Weitere Informationen und den gesamten Zeitplan gibt es unter www.hegau-bike-marathon.de

Singen Verkehrsknotenpunkt wird saniert: Das ist an der Hohenkrähenstraße geplant Das könnte Sie auch interessieren

Größtes Sportereignis in Singen

Ohne Kooperation der Gemeinden im Hegau wäre die Veranstaltung nicht möglich, da die Strecke größtenteils nicht auf Singener Gemarkung verlaufe. Die Gemeinden Mühlhausen-Ehingen, Engen, Gottmadingen und vor allem Hilzingen stellen für die Nutzung Feldwege und Straßen zur Verfügung. Auch private Waldbesitzer und der Forst BW sowie einige Landwirte genehmigten die Nutzung von Wegen. Der Veranstalter appelliert an die Sportler, auf die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung Rücksicht zu nehmen.