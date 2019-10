Ein 43 Jahre alter Mann, der mit der Überwachung des Alkoholverbots in der Hegaustraße nicht einverstanden war, hat am Dienstag, 8. Oktober, gegen 15.30 Uhr einen Vertreter der Stadt Singen sowie zwei Polizeibeamte mit Kraftausdrücken beleidigt. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Trotz des Versuchs, mit dem Mann ein Gespräch auf sachlicher Ebene zu führen, sei dieser immer aggressiver geworden. Nach einiger Zeit verließ er wutentbrannt die Örtlichkeit. Nun muss sich der 43-Jährige wegen Beleidigung verantworten.