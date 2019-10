von Sandra Baindl

Unter dem Motto „Zeig uns Deine Zukunft“ hatten die Naturfreunde Singen im Frühjahr Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen, ihre Visionen für Umwelt und Natur in fünf, zehn oder 20 Jahren kreativ darzustellen. Die Idee dazu entstand im Rahmen einer Zukunftswerkstatt. Denn wie zahlreiche andere Vereine müssten auch die Naturfreunde feststellen, dass ihnen der Nachwuchs fehle, wie Helen Schüßler, Jugendbildungsreferentin der Naturfreunde Baden-Süd, beim feierlichen Abschluss der Kunstausstellung berichtete.

Durch einen Kreativ-Wettbewerb sollte das Interesse an den Themen Umwelt und Natur geweckt werden. Ein Mitglied der Naturfreunde Singen stellte für den Wettbewerb Preisgelder zur Verfügung. Von Januar bis April konnten dann kreative Beiträge jedweder Art eingereicht werden. Gewonnen haben schließlich vier Zeichnungen. Die Preisträgerinnen lernen alle vier ihr Handwerk in der Kunst- und Zeichenschule von Elisa Noël in Singen.

Laut Noël war der Wettbewerb eine ausgezeichnete Gelegenheit für die vier Mädchen, die gelernte Technik mit den eigenen Ideen zu verbinden. Nur durch die Kombination von gelerntem Handwerk und eigener Kreativität sei eine künstlerische Weiterentwicklung möglich. Was die Gewinnerinnen in teils monatelanger Arbeit geschaffen hatten, sei absolut genial.

Wie schwer der Jury die Entscheidung fiel, betonte Jurymitglied und Künstler Antonio Zecca zum Abschluss der Ausstellung. Denn jedes Bild habe etwas Besonderes gehabt. Er dankte den Gewinnerinnen, die zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, für ihren Mut, am Wettbewerb teilzunehmen, und rief sie zum Weitermachen auf. Jeanne Atanosova, die mit ihrem gegensätzlichen Zwei-Welten-Bild den ersten Platz belegte, war das künstlerische Talent bereits in die Wiege gelegt. Schon ihre Mutter und Großmutter hätten gemalt, erklärte sie.

Die weiteren Gewinner sind Madeleine Hartmann und Anastasia Bologan mit jeweils einem dritten Platz sowie die Zweitplatzierte Marilena Zambrano.