Jetzt können Rolf Wagner und Joachim Hager die Türen der Container wieder schließen: Die Lutherkirche in Singen ist zur Vesperkirche geworden. Noch bis Sonntag, 26. Januar, lädt das Gotteshaus als Gasthaus am Wege ab 11.45 Uhr täglich zum Mittagstisch ein. Mit einem ökumenischen Gottesdienst ist es gestern losgegangen.

Wagner und Hager koordinieren seit fünf Jahren den komplizierten Umbau des Gotteshauses zum Treffpunkt als „Gasthaus am Wege“, wie Pfarrerin Andrea Fink-Fauser als Initiatorin der Aktion die Idee dahinter beschreibt. Dabei sind die beiden Container hinter der Kirche eine große Hilfe. Hier können die notwendigen Materialien eingelagert werden.

Unterstützer spenden Zeit und Geld

Rund 500 Helfer und etwa 100 Spender ermöglichen es Jahr für Jahr, die Kirche zum Treffpunkt zu machen. Tag für Tag werden bis zu 350 Essen ausgegeben. Dann treffen Lehrer und Sozialhilfeempfänger ebenso aufeinander, wir Firmenchefs und Arbeitslose oder Rentner und Schüler. „Was wir nicht garantieren können, ist ein Tisch für mehrere“, erklärt Fink-Fauser. Aber Platz für Gäste, die ihr Mittagsmahl mit anderen teilen wollen, gebe es fast immer.

Nur wenige Tage bevor die Vesperkirche mit dem offiziellen Eröffnungsgottesdienst am gestrigen Sonntag gestartet wurde, haben sich Wagner und Hager mit vielen Helfern getroffen, um die Kirchenbänke auszubauen, Zwischenböden einzulegen sowie Tische und Stühle aufzustellen.

Kirchenbänke kommen in die Markuskirche

Neben den den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs hat die Skigymnastikgruppe des TSV Überlingen am Ried mit angepackt. Wichtig sei am Anfang, so Wagner, die Höhenunterschiede auszugleichen, damit die Bänke mit Hubgeräten aus der Kirche transportiert werden können. Dazu hat Schreinermeister Wagner eigens spezielle Konstruktionen gezimmert, die passgenau in die Gänge zwischen den Bankreihen passen. Das sperrige Mobiliar wird in den nächsten Wochen in der Markuskirche zwischen gelagert.

Mit der großen Spendenkasse wird Geld gesammelt, um die soziale Aktion auch in den kommenden Jahren umzusetzen. | Bild: Biehler, Matthias

Auch in den nächsten Tagen kann jeder mithelfen, der das Projekt unterstützen will: Die Koordination für das Personal liegt bei Christiane Hofmann, Tel. (0 163) 905 02 50, Kuchenspenden organisieren Karin Burger und Claudia Graf, Tel. (07 731) 4 46 79. Wer die Vesperkirche durch Spenden unterstützen möchte, kann dies unter dem Stichwort „Vesperkirche“ auf das Konto der Lutherkirche bei der Volksbank Hegau Baar (IBAN: DE27 6949 0000 0100 1001 00) tun.

Kontakt per E-Mail an: vesperkirche-singen@web.de