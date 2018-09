„Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“ – das wusste schon Loriot. Sonja Eifridt aus Singen sieht das genauso. Sie liebt ihren Vierbeiner Chico, seit er vor gut zwei Jahren bei ihr eingezogen ist. Sein erstes Lebensjahr hatte er bei einer älteren Dame in Ravensburg verbracht, die ihn Pluto nannte. "Ich habe ihn damals im Internet gesehen und mich sofort in ihn verguckt", erinnert sich Sonja Eifridt. Das war der Anfang einer innigen Freundschaft: Sie holte den Hund zu sich in die Hohentwiel-Stadt, gab ihm den Namen Chico und verbrachte seither keinen Tag mehr ohne ihn.

Mittlerweile ist der kleine Mops mit den großen Kulleraugen weit über die Stadtgrenzen von Singen hinaus bekannt. Auf einer eigens für den Hund eingerichteten Seite beim Online-Bilderdienst Instagram teilt sein Frauchen regelmäßig Fotos und Anekdoten aus Chicos Leben mit über 3400 Abonnenten. "Für mich ist er mehr als nur ein Haustier, ich sehe ihn als eigenständige Persönlichkeit", sagt Sonja Eifridt. Außerdem habe sie immer schon gern Fotos von Chico gemacht. "Deshalb dachte ich, es wäre schön, die Menschen ein bisschen an seinem Leben teilhaben zu lassen", erklärt Eifridt ihre Motivation.

#hegaumops: Auf Instagram ist Chico Mitglied in der "Mops-Gäng". | Bild: Svenja Graf

Ob kuschelnd im Bett, planschend in der Aach oder spielend mit seinem Lieblingsplüschtier "Fanti" – Chico ist inzwischen ein echter Foto-Profi und macht in jeder Lebenslage eine gute Figur. Gezwungen wird er aber zu nichts, betont sein Frauchen: "Mir ist wichtig, dass Chico auch Spaß daran hat. Wenn er keine Lust hat, sich knipsen zu lassen, dann muss er das auch nicht." Die Schnappschüsse, die Sonja Eifridt mit lustigen Texten aus der Sicht des Mopses ergänzt, kommen im Netz gut an. "Die Resonanz ist bisher durchweg positiv", freut sich die Singener Hobbyfotografin und erzählt, dass sich mit der Zeit sogar eine kleine Gruppe, die "Mops-Gäng", auf Instagram gebildet habe. Darin tauschen sich Mops-Besitzer aus verschiedenen Teilen Deutschlands über das Leben mit ihren Schützlingen aus. "Wir sind gute Freunde geworden und treffen uns sogar regelmäßig", berichtet Sonja Eifridt.

Chico ist ein Retro-Mops

Genauso außergewöhnlich wie seine Internet-Karriere sind Chicos Vorlieben. Statt über eine Wurst oder einen großen Knochen freut sich der Singener Mops am meisten über Sprotten und Käse. Angst hat er besonders vor gackernden Hühnern. "Außerdem schnarcht er laut und ist ein absoluter Morgenmuffel", verrät Chicos Frauchen. Neben Schaukeln und Duschen zählt auch das Wandern zu Chicos liebsten Hobbys – er schaffe es sogar auf den Hohentwiel, erzählt Sonja Eifridt. Sie erklärt: "Klassische Möpse haben oft Probleme mit der Atmung und sind schon nach kurzen Strecken total kaputt. Bei Chico ist das anders, weil er ein Retro-Mops ist. Er ist sehr aktiv und mag lange Spaziergänge." Retro-Möpse sind eigentlich Mischlinge, zu drei Vierteln Mops und zu einem Viertel Pinscher, Terrier oder – wie in Chicos Fall – Chihuahua. Sie haben längere Schnauzen, bekommen deshalb gut Luft und sind nicht so kurzatmig wie ihre "klassischen" Artgenossen.

"Mit Chico ist jeder Tag ein Highlight", sagt Sonja Eifridt. Der Kleine habe ihr Leben bereichert und positiv verändert, weil er ihr ständig vor Augen führe, wie wichtig es sei, im Alltagsstress nicht die Leichtigkeit zu verlieren. "Er macht mein Leben einfach viel schöner", lautet das größte Kompliment an ihren vierbeinigen Freund.

Das ist @mops_chico Name: Chico, geb. Pluto Rasse: Retro-Mops Geburtstag: 21. Januar 2015 Größe: 32 Zentimeter Fellfarbe: beige Hobbys: schaukeln, ­schlafen, duschen und ­kuscheln Lieblingsessen: Sprotten und Käse Lieblingsspielzeug: Plüschelefant „Fanti“

