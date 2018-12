Der Ortsverband der CDU blickt nach der Wahl der neuen Bundesparteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer grundsätzlich optimistisch in die Zukunft. Mit den zwei neuen Vorstandsmitgliedern Tizian Mattes (17) und Marcel Heimerl (24) hat sich der engere Vorstand nach den Neuwahlen deutlich verjüngt.

Offenbar sind auch im Kreis Konstanz nicht alle CDU-Mitglieder glücklich über die neue Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer. Wie der Kreisvorsitzende Willi Streit, der die Wahlen durchführte, am Rande bemerkte, habe er nach der Wahl schon Mails aus dem Lager der Anhänger des knapp unterlegenen Friedrich Merz bekommen, die nun eine Austrittswelle kommen sehen. "Ich bitte darum, dass man Annegret Kramp-Karrenbauer nun unterstützt", appellierte Streit.

Streit will Unterstützung für AKK

Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands, Franz Hirschle, sagte zu diesem Thema: "Ich persönlich hätte mir einen Aufbruch lieber gewünscht als ein Weiter so". Für ihn wäre Friedrich Merz jemand gewesen, der etwas Neues hätte bewirken können. Immerhin: Mit der Wahl des neuen CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak verbindet Hirschle die Hoffnung, dass die CDU wieder dahin kommt, wo sie einmal war.

Andreas Renner, der den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung entschuldigte, da dieser noch in Hamburg war, wo der Bundesparteitag stattfand, berichtete von einer sehr demokratischen Wahl. Es hätten drei Leute auf Augenhöhe zur Wahl gestanden. "AKK hat die Herzen mit ihrer Rede erobert", so die Einschätzung von Andreas Renner. Es sei ein sehr erfrischender Parteitag gewesen und er habe auch einen "sehr aufgeräumten Volker Kauder" getroffen. Manche hätten möglicherweise auch Bedenken gehabt, dass es bei einer Wahl von Friedrich Merz zu einem ähnlichen Verhältnis zu Angela Merkel gekommen wäre, wie dies bei Horst Seehofer und Angela Merkel der Fall sei, so Renner.

Bekenntnis zum Cano

Vor Ort ist die CDU derzeit intensiv bei der Findung von Kandidaten für die Gemeinderatswahl im Mai 2019. "Die Liste ist noch nicht ganz voll, aber wir sind gut dabei", so der Vorsitzende Franz Hirschle. Er betonte die Schwerpunkte, die der CDU vor Ort wichtig sind.

Dazu gehört neben dem Bekenntnis zum Bau des Cano und der Erneuerung des Bahnhofsplatzes auch der Wunsch, dass der Nahverkehr durch andere Taktungen gestärkt werden müsse. Außerdem müsse die gefühlte Sicherheit für die Bürger verbessert werden.

Netzhammer betont Wohnraum-Frage

Für die Gemeinderatsfraktion berichtete Veronika Netzhammer und ließ in ihrem Blick auf die wichtigsten Projekte wie der Schaffung von mehr Wohnraum oder Kitas auch den Werbeblock für die dreiteilige Sporthalle nicht aus. Auch wenn diese aus finanziellen Gründen erst mal nicht realisiert werden kann. Ein großes Anliegen sei ihr auch, dass der Hohentwiel mehr erlebbar gemacht werde, erklärte Netzhammer.

In seinem Bericht erwähnte Schatzmeister Bernfried Haungs, dass der Ortsverband für eine neue Homepage – die zurzeit noch nicht wieder online ist – knapp 6000 Euro ausgegeben hat. Er wurde wie auch der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

17-Jähriger wird Vize

Bei den Neuwahlen gab es ein paar Veränderungen. So wurde der 17-jährige Gymnasiast Tizian Mattes zum stellvertretenden Vorsitzenden und Internetbeauftragten gewählt. Der 24-jährige Marcel Heimerl wurde Pressesprecher. Wiedergewählt wurden Franz Hirschle als Vorsitzender, Heike Kornmayer als stellvertretende Vorsitzende, Bettina Frank als Schriftführerin und Bernfried Haungs als Schatzmeister.

Zu Besitzern gewählt wurden Mirko Fanke, Klaus Niederberger, Klaus Bach, Christine Lenz, Tobias Herrmann, Bernhard Schütz, Daniel Kech, Jürgen Schröder, Ralf Knittel und Veronika Netzhammer. Kassenprüfer sind weiterhin Sandra Gäng-Decker und Horst Frommherz.