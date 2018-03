Singen Der ganze Wald als Spielplatz: Johanniter stellen im Ausschuss das Konzept für einen Naturkindergarten vor

Bürgermeisterin Ute Seifried befürwortet das Konzept des Waldkindergartens, zumal man auf diese Art relativ schnell und kostengünstig Betreuungsplätze zur Verfügung stellen kann. Die Verwaltung hat zwei konkrete Waldstücke ausgewählt, wo sich ein Waldkindergarten mit Bauwagen realisieren ließe

Eine neue Option für mehr Kindergartenplätze stellte die Johanniter-Unfall-Hilfe im Ausschuss für Familien, Soziales und Ordnung vor. Ein Naturkindergarten könnte mit relativ wenig Mitteln in kurzer Zeit verwirklicht werden.

Im Raum Ravensburg haben die Johanniter Erfahrung mit Waldkindergärten. Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter-Unfallhilfe Oberschwaben/Bodensee sowie Mitarbeiterin Silke Schuh berichteten über das Konzept der Waldkindergärten und Waldspielgruppen. "Die Johanniter haben im Einzugsgebiet Oberschwaben/Bodensee, zu dem auch der Hegau zählt, 36 Gruppen für die Kinderbetreuung im Vorschulalter, darunter zwölf Waldgruppen", so Stefan Dittrich.

Der erste Waldkindergarten entstand in Ravensburg vor über zehn Jahren durch eine Elterninitiative. "Im Sommer 2018 sind wir Träger von sechs Waldkindergärten und sechs betreuten Waldspielgruppen für Kinder unter drei Jahre", sagte Silke Schuh. Da man nur ein passendes Gelände und einen Bauwagen braucht, wäre dies eine Möglichkeit, in Singen 20 Plätze schnell und kostengünstig zu schaffen. "Wir haben noch Bedarf an Plätzen für Drei- bis Sechsjährige", betonte Bürgermeisterin Ute Seifried, die das Projekt gern angehen möchte. Der Ausschuss sprach sich auch einstimmig dafür aus.

Die Ausschussmitglieder stellten die Fragen, die bei Waldkindergärten meist aufkommen. Was ist mit der Toilette, auch für die Erzieher, und was tut man gegen Zecken? Die Kinder könnten eine abgelegene Ecke im Wald als Toilette nutzen und von Seiten der Erzieher sei bei der Johanniter-Unfall-Hilfe noch nie ein Antrag für eine Toilette gekommen. Notfalls nutze man jedoch ein Dixie-Klo, wie es das andernorts gebe. Wegen der Zecken setzen die Erzieher auf Aufklärung der Eltern.

Drei mögliche Standorte

"Der Gesamtelternbeirat begrüßt diese neue Variante grundsätzlich. Doch wir haben die Befürchtung, dass so eine Form in Singen nicht so angenommen wird", sagte Annika Klotz, Sprecherin des Gesamtelternbeirats. "Wir hatten schon vor Jahren Anfragen wegen Waldkindergärten, doch wollten es damals nicht ohne Elterninitiative machen", sagte Regina Brütsch, SPD-Stadträtin und Leiterin der AWO-Elternschule. Auch der Dienststellenleiter der Johanniter Singen, Erich Scheu, berichtete von konkreten Anfragen von Eltern. Die Dienststelle in Singen könne dann als Büro genutzt werden.

Drei Standorte hat die Verwaltung schon ausgewähltt, an denen ein Waldkindergarten grundsätzlich in Frage kommt. Da einer dieser Standorte in einem FFH-Gebiet liegt, werden die anderen beiden in die engere Wahl kommen. Ein Standort liegt im Wald an der Freiburger Straße, der andere an der Überlingerstraße am Ortsausgang Richtung Überlingen/Bohlingen. Ein Standort mit Morgensonne wäre am günstigsten, sagte Stefan Dittrich. Wichtig sei der Kontakt mit dem Förster und der Feuerwehr im Vorfeld. Der Bauwagen werde regelmäßig von Fachleuten auf seine Sicherheit begutachtet, ebenso die Bäume. Ein geeigneter Bauwagen kostet in der Anschaffung etwa 50 000 Euro. Der Gemeinderat entscheidet über das Vorhaben in der nächsten Sitzung am 24. April.

Waldkindergärten