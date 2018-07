von SK

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagabend gegen 22.10 Uhr ein Brand in einem Müllentsorgungsbetrieb im Singener Industriegebiet ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, stand beim Eintreffen der Feuerwehr ein im Freien gelagerter Berg aus etwa 5000 Kubikmeter Haus- und Sperrmüll in Brand. Laut Polizeibericht hatte der Brand zwar schon auf eine angrenzende Lagerhalle übergegriffen, eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte jedoch durch den Löschangriff verhindert werden.

Bild: Feuerwehr Singen

Diskothek muss geräumt werden

Aufgrund der Rauchentwicklung musste bald auch der Vorplatz einer nahegelegenen Diskothek geräumt werden. Wegen der andauernden Geruchsbelästigung entschloss sich der Betreiber schließlich dazu, die Gäste frühzeitig nach Hause zu schicken.

Bild: Feuerwehr Singen

Bis nach 5 Uhr morgens dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehren Singen und Ortsteile sowie Rielasingen-Worblingen und Radolfzell an. Am Samstag waren die Aufräumarbeiten auf dem Betriebsgelände bereits in vollem Gange. Noch ist unklar, warum das Feuer ausbrechen konnte. Die Kriminalpolizei war in der Nacht auf Samstag bereits vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand, bei dem keine Personen verletzt wurden, entstand nach bisherigen Einschätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Bild: Feuerwehr Singen

So sah das Gelände am Tag nach dem Brand aus. | Bild: Daniel Schottmüller

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein