Spielgeräte sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Einige im Ort sind in die Jahre gekommen und sollen nun in Rielasingen-Worblingen erneuert werden. Knapp 50.000 Euro werden investiert. Jetzt sind die ersten Spielgeräte installiert worden, wie Sandra Bossenmaier für die Gemeindeveraltung mitteilt: Im Ausenbereich von Kinderhaus und Kinderkrippe Rosenegg wurden zwei neue Spielgeräte aufgestellt. „Besonders die Kinder freuen sich und spielen ausgelassen an den Spielhauskombinationen im Garten des Kinderhaus und der Kinderkrippe Rosenegg“, berichtet Bossenmaier in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Bei den beiden neuen Geräten sei eines für die Kinder unter drei Jahren gedacht und ein weiteres für die Kinder ab drei Jahren.

Ein Wunsch ist endlich wahr geworden

„Mit den neuen Spielgeräten haben wir den Kindern und Erzieherinnen einen langersehnten Wunsch erfüllt“, erläuterte Bürgermeister Ralf Baumert beim offiziellen Termin, an dem die Spielgeräte zum Spielen freigegeben wurden.

„Das ist ein echter Mehrwert für die Kinder der Einrichtung“, freut sich Sascha Speck, Leiter des Kinderhauses Rosenegg. Das Klettern und Spielen an den verschiedenen Elementen und die Rückzugsmöglichkeiten in den Spieltürmen würden die Kinder in ihren motorischen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen stärken, so Speck.

Endlich konnten die neuen Spielgeräte freigegeben werden (von links): Kinderkrippenleiter Sandro Ienco, Karin Schmidt vom Ortsbauamt, Bauhof-Mitarbeiter Ulrich Dietz, Bürgermeister Ralf Baumert, Bauhof-Mitarbeiter Simon Honacker und Benjamin Stoffel, Kinderhaus-Leiter Sascha Speck, Bauhof-Mitarbeiter Andreas Spindler und auf der Rutsche Sabrina Ruscelli vom Kinder- und Jugendförderteam der Gemeinde. | Bild: Sandra Bossenmaier/Gemeindeverwaltung

„Für die Kinder der Krippe ist es wichtig, einen eigenen Spielbereich im Garten der Einrichtung zu haben“, so Sandro Ienco, Leiter der Kinderkrippe, zur Kombination aus Spielhaus, Rutsche, Brücke, Sandstation, einer Kriechröhre und einem Spielturm. Denn jetzt haben die Kleinen direkt an der Kinderkrippe ein Spielgerät, welches etwas abgegrenzt von dem für die älteren Kinder steht. Insgesamt 150 Kinder aus den beiden Einrichtungen dürfen sich über die tollen Spielgeräte freuen und dort nach Herzenslust spielen.

Die Gesamtkosten beliefen sich laut Pressemitteilung auf 47.400 Euro und bewegten sich damit fast im Rahmen, der im Haushaltsplan vorgesehen war. Exakt 46.500 Euro seien eingestellt gewesen.

Bauhofmitarbeiter haben mit angepackt

Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rielasingen-Worblingen hatten fleißig mit angepackt und Erdarbeiten ausgeführt, den Fallschutz aus Hackschnitzel eingebaut, das Terrain angepasst, die Rasenfläche eingesät und Gräser gepflanzt sowie Sitzsteine eingebaut. So entstand auch um die Spielgeräte herum eine schöne Umgebung.