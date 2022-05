von Sandra Bossenmaier

Er hat eine bezaubernde Art an sich, findet und verbindet Worte zu eindrücklichen Reimen und Geschichten. Bruno Epple ist ein gern gesehener Gast in der Bücherstube Rielasingen und las dort am Geburtstag seiner verstorbenen Ehefrau aus „Erntedankfest“, einer Sammlung von Prosa und Lyrik Epplers. Für den zweiten Teil der Lesung hatte Bruno Epple eine Überraschung dabei: Er trug Gedichte aus seinen druckfrischen Arabesken vor.

Was arabisches Versmaß mit Epples Heimat zu tun hat

Der in Rielasingen geborene Epple hatte Lust auf das arabische Versmaß, wie er erklärte. Dabei gehe es ihm nicht um das Arabische, sondern um das Versmaß an sich. Was dahinter steckt, präsentierte der über 90-Jährige klangvoll und mit Rhythmik. Im ersten Moment mochte man denken: Was können Arabesken mit der Heimat zu tun haben? Epple vollbrachte die wortgewaltige Verbindung zu seiner Poesie und der Liebe zur Heimat und dem Dialekt.

Das arabische Versmaß zwang Epple zu Verkürzungen. Und: „Die vielen Reime sind wie Ornamente, die alles auffassen was gesagt wird“, so der Dichter und Maler, der Germanistik, Romanistik und Geschichte studiert hat. Bis 1989 arbeitete er als Gymnasiallehrer, dann widmete er sich ausschließlich seiner Kunst. Heute sind seine Werke überall auf der Welt verbreitet.

Als Student hatte Epple sein erstes Gedicht in alemannisch geschrieben. Er gab den Zuhörer selbst einen Rückblick: Der junge Bruno Epple saß zu Zeiten seines Studiums in München im englischen Garten und schrieb sein erstes Mundartgedicht, über seine Sehnsucht nach dem Bodensee. „Mundart ist eine höchst poetische Sprache“, so Epple. Es sei erstaunlich, wie reich der Dialekt sei.

Das Publikum erfreute sich an Epples Vorträgen, ihn zu hören ist noch einmal etwas anderes als ihn zu lesen. Noch viel direkter trifft er die Herzen der Zuhörer und übermittelt Emotionen. Tankred Schaer von der Bücherstube Rielasingen dankte Bruno Epple für den literarischen Genuss: „Das war ein Fest der Sprache.“ Man sei in eine Welt entführt worden, die in einem selbst etwas zum Klingen bringt.