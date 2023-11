Rudi Caserotto ist seit dreißig Jahren Gemeinderat auf der CDU-Bank, Hermann Wieland gehört für die Freien Wähler seit 25 Jahren dem Ortsparlament an. Beide haben als Mitglieder in zahlreichen Ausschüssen, Kuratorien und Verbänden die Entwicklung der Aachtalgemeinde entscheidend mit geprägt. In der jüngsten Ratssitzung freute sich Bürgermeister Ralf Baumert außerordentlich, sie für ihr außergewöhnlich großes kommunalpolitisches Engagement auszeichnen zu können. Er dankte den verdienten Räten im Namen der Bürger, des Gemeinderats und der Verwaltung mit der Goldmünze der Gemeinde und ganz persönlich und überreichte ihnen die Ehrennadel mit Stele und Ehrenurkunde des Gemeindetages Baden-Württemberg. Caserotto ist seit vielen Jahren auch Baumerts erster Stellvertreter.

Baumerts großer Dank und die in herzlichen Worten gehaltene Rede galt Caserotto dafür, dass dieser ihn seit seinem Amtsantritt 2007 konstruktiv und tatkräftig als erster Stellvertreter unterstützt habe: „Ein Glücksfall für mich“, betonte Baumert. Wieland ist seit der laufenden Amtsperiode der zweite Stellvertreter des Bürgermeisters.

Wie Baumert ausführte, genießen die verdienten Ratsherren das volle Vertrauen der Bürgerschaft. „Das zeigt sich in ihren hervorragenden Stimmenergebnissen bei jeder Kommunalwahl.“ Beide Räte hätten nicht nur immer ihren Wählerauftrag wahrgenommen und im Interesse der Bürgerschaft gehandelt, ihr Herz habe stets auch für die Belange der örtlichen Vereine geschlagen.

Baumert hob ganz besonders hervor, dass Parteipolitik für Caserotto und Wieland unwesentlich sei: „Euch hat stets eure überparteiliche Denkweise im Interesse der Sache ausgezeichnet.“