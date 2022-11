Rielasingen-Worblingen vor 3 Stunden

Energie sparen reicht nicht: Rielasingen-Worblingen will klimaneutral werden

Die Verwaltung in Rielasingen-Worblingen will Vorbild sein und Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden. Dabei soll ein Beauftragter für Klimaneutralität helfen, der jetzt gesucht wird.