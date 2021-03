von Sandra Bossenmaier

Die Gemeindeverwaltung setzt im Kampf gegen Corona unter anderem auf Schnelltests. Neben mobilen Testteams, die zu den Kinderhäusern und Schulen fahren, bieten auch die ortsansässigen Hausärzte und die Apotheke kostenlose Corona-Schnelltests an.

„Wir können uns nicht mehr auf die großen Ankündigungen der Politik verlassen“, erklärt Bürgermeister Ralf Baumert in einer Videokonferenz. Vieles sei von der Politik zugesagt, aber nicht gut umgesetzt worden. Kurzerhand organisierte man in der Kommune selbst eine Teststrategie.

Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen, hat in Sachen Corona-Tests nun selbst die Initiative ergriffen. | Bild: Picasa

Auf eine Stellenausschreibung der Gemeinde meldeten sich 14 examinierte Fachkräfte, darunter Krankenschwestern und Pfleger, die seit Ende Februar in mobilen Testteams unterwegs sind. Bisher wurden an sieben Testtagen insgesamt 320 Lehrkräfte und Beschäftigte in den Kinderhäusern, Kindergärten und Schulen freiwillig auf Corona getestet. Mit dem Ergebnis, dass es bisher keine Auffälligkeiten gibt. Für Baumert ist dies ein Erfolg, mehr freiwillige Tests könnten es seiner Meinung nach aber dennoch werden.

Mit der neuen Teststrategie des Landes Baden-Württemberg wird der Kreis der Personen, die sich kostenlos testen lassen können, erweitert. Das Angebot richtet sich nun beispielsweise auch an pflegende Angehörige, Personen mit einem hohen Expositionsrisiko im beruflichen Umfeld, Schüler, Eltern oder auch Wahlhelfer. Vom Land bekam die Kommune dafür bisher 4000 kostenlose Testkits zur Verfügung gestellt.

Singen Von der Disko zum Corona-Testzentrum – und zum Ersatz für die Scheffelhalle? Neues Leben im Top10 Das könnte Sie auch interessieren

Um die Akzeptanz zum Testen zu erhöhen, entschied man sich laut Baumert gegen ein Testzentrum und für ein Konzept mit den vier ortsansässigen Hausärzten und der Apotheke im Dorf. Wochentags kann hier zu festen Zeiten nach vorheriger telefonischer Anmeldung ein Test durchgeführt werden.

Informationen zu den Zeitfenstern für Testungen und welche Personengruppen diese in Anspruch nehmen können, sind auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht: www.rielasingen-worblingen.de