Zur Stifterversammlung der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen im Kulturpunkt Arlen konnte den Anwesenden ein rasanter Zuwachs des Stiftungsvermögens präsentiert werden, wie der stellvertretende Hauptamtsleiter, Heiko Regitz, in einer Pressemitteilung der Gemeinde berichtet. Aufgrund einer überraschenden Erbschaft habe die Bürgerstiftung im vergangenen Jahr eine Zustiftung im Wert von rund 1,7 Millionen Euro erhalten. „Dies führt natürlich zu einer besonders erfolgreichen Jahresbilanz“, so Regitz.

Die Stiftungsratsvorsitzende Silke Graf habe in ihrem Tätigkeitsbericht und Rückblick aber deutlich gemacht, dass man stolz sei, in den zehn Jahren zuvor seit der Gründung das Stiftungsvermögen auf rund 366.000 Euro anwachsen zu lassen. Dies sei durch ganz viele Kleinbeträge aus der Bürgerschaft, vielen Aktionen sowie einem eingebrachten Stiftungsfonds eines örtlichen Ehepaares in Höhe von 134.000 Euro erreicht worden. Das Benefizkonzert mit dem Bundespolizeiorchester München durch den Standortmarketingverein Pro-Riwo habe eine Zustiftung in Höhe von 5100 Euro erbracht. Nun kann die Stiftung über ein Vermögen von über 2 Millionen Euro verfügen.

Die Zustiftung hatte noch eine Nebenwirkung: Silke Graf konnte zur Stifterversammlung eine Radiomeldung aus dem Bericht der Stiftung Aktive Bürgerschaft mit Sitz in Berlin für das vergangene Jahr präsentieren. Demnach lag die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen im bundesweiten Vergleich in der Kategorie Wachstum auf Platz vier. Umgerechnet auf das Stiftungswachstum pro Kopf bedeutete das für örtliche Bürgerstiftung sogar Platz eins – bei bundesweit mehr als 400 Bürgerstiftungen. Weiterhin habe die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen für weitere drei Jahre das Gütesiegel vom Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands erhalten, nachdem die vorgegebenen Merkmale und Qualititätsstandards erfüllt werden konnten.

Es sei aber auch Geld ausgegeben worden: Gefördert wurde das Kinder- und Jugendförderteam der Gemeinde zum Aufbau einer Spielgruppe für geflüchtete Kinder, außerdem gab es eine Spende für die neue Skateranlage beim Juca 60. Weitere Begünstigte waren, wie Graf ausführte, der Fanfarenzug Rielasingen-Arlen sowie der Therapiehof in Worblingen. Im Rahmen der Versammlung erfolgte eine symbolische Scheckübergabe in Höhe von jeweils von 2500 Euro an zwei Vertreter der Musikvereine Rielasingen-Arlen und Worblingen. Beide Vereine möchten dies für die Jugendarbeit, insbesondere für die Bläserklassen, einsetzen. Zum Rückblick gehörte auch der Bericht zum Grillfest und zur Broschüre anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Bürgerstiftung.

Im kommenden Jahr ist eine Neuauflage der Benefizauktion geplant. Am 3. März soll die Idee zehn Jahre nach der Erstauflage eine Wiederholung erfahren. Mit Unterstützung der Zeitstifter sollen auch in Zukunft einige Aktionen durchgeführt und vielfältige Projekte unterstützt werden.

Auch Personalien standen auf der Tagesordnung. Als Neuer im Stiftungsvorstand wurde Roland Striebel vorgestellt, der Bernhard Hall als Finanzvorstand folgt. Hall war Gründungsmitglied und seit Beginn im Vorstand dabei. Er will weiterhin als Zeitstifter zur Verfügung stehen. Striebel war bereits seit 2018 als Mitglied im Stiftungsrat aktiv.