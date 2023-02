In zwei Hegau-Gemeinden wird am Sonntag, 5. März, der Bürgermeister gewählt. In Rielasingen-Worblingen, der größten Gemeinde im Umland von Singen, will Amtsinhaber Ralf Baumert eine dritte Amtszeit erreichen. Sein Herausforderer Peter Brütsch will das verhindern und selbst Bürgermeister werden. In Tengen buhlen vier Kandidaten, nämlich Sven Müller, Heiko Strauß, Markus Bauermeister und Katja Wosiewicz, um die Nachfolge von Marian Schreier, der nicht wieder antritt.

Der Kandidat André Schmal hat am Freitagmittag bekannt gegeben, dass er aus persönlichen Gründen ganz aus dem Wahlkampf aussteigen werde – und eine mögliche Wahl auch nicht annehmen werde.

Tengen Wer wird Tengens Bürgermeister? Alles zum Wahlkampf mit vier Kandidaten – und einem Rückzieher Das könnte Sie auch interessieren

Wie stehen die Kandidaten zum Bauen – Innenverdichtung, Sanierung, Neubauten? Wie können Verkehrsprobleme gelöst werden? Wo sollen schnelle Internetleitungen herkommen? Was kann eine Gemeinde tun, um die Kinderbetreuung sicherzustellen und das Ehrenamt zu fördern? Und wie halten es die Kandidaten mit den Gemeindefinanzen? Kurz gesagt: In welche Richtung soll es in den Gemeinden gehen? Spannende Fragen gibt es genügend, auf die die Kandidaten Antworten geben sollen.

Der SÜDKURIER holt die Kandidaten aufs Podium

Diese und mehr Themen werden bei den beiden Wahlpodien des SÜDKURIER unter die Lupe kommen. Das Podium für die Wahl in Rielasingen-Worblingen findet am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr im Festsaal der Talwiesenhalle statt, Einlass um 18.30 Uhr. Moderator wird SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stephan Freißmann sein.

Die Veranstaltung für Tengen beginnt am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr in der Randenhalle, Einlass in diesem Fall schon ab 18.15 Uhr. Als Moderatoren sind die SÜDKURIER-Redakteure Albert Bittlingmaier und Stephan Freißmann auf der Bühne. An beiden Abenden wird es außerdem Zeit für Publikumsfragen geben.

Rielasingen-Worblingen/Tengen Wer wird neuer Bürgermeister in Tengen und Rielasingen-Worblingen? Die Bewerberanzahl steht nun fest Das könnte Sie auch interessieren

Für beide Veranstaltungen sind noch Plätze frei. Die Anmeldung funktioniert ganz einfach im Internet. Für das Wahlpodium in Rielasingen-Worblingen geht das bis Montag, 27. Februar, 12 Uhr, unter der Adresse www.meinSK.de/podium-rw. Für die Veranstaltung in Tengen ist die Seite www.meinsk.de/podium-tengen bis Dienstag, 28. Februar, um 12 Uhr freigeschaltet.

Die Registrierung ist offen für SÜDKURIER-Abonnenten und registrierte Nutzer von suedkurier.de. Leben mehrere Personen in einem Haushalt und teilen sich ein Abonnement, senden Sie das Formular mehrfach ab. Und: Die Teilnahme ist auch im kostenlosen Probezeitraum nach der Online-Registrierung möglich. Wer sich im Internet für eines der beiden SÜDKURIER-Podien zu den Bürgermeisterwahlen registriert, hat auf jeden Fall einen Platz im Saal. Wir freuen uns auf Sie!