19. Februar: Podium kündigt sich an

Gleich zwei Bürgermeisterwahlen werden am 5. März den Hegau beschäftigen, denn in Tengen wird gleichzeitig gewählt wie in Rielasingen-Worblingen – wenn auch mit mehr Kandidaten zur Auswahl und ohne, dass der Amtsinhaber wieder antritt. Zu beiden Wahlen bietet der SÜDKURIER eine Podiumsdiskussion, bei der sowohl Redakteure als auch Zuschauer den Kandidaten auf den Zahn fühlen werden. Wie man daran teilnehmen kann, steht hier.

Hier finden Sie die Portraits aller Kandidaten:

Sven Müller (27) ist in Engen-Welschingen aufgewachsen und will sich nun wieder in seiner Heimat einbringen. Aktuell arbeitet er als Prozessoptimierer bei einem Unternehmen mit Sitz bei Rastatt und lebt in der Nähe in Gaggenau. Die Kandidatur als Bürgermeister sieht Müller als „die Herausforderung, die ich jetzt brauche“. Bei einem Wahlkampftermin in Beuren kam er mit möglichen Wählern ins Gespräch.

André Schmal (46) lebt mit seiner Familie in Hilzingen-Weiterdingen und arbeitet als Diplom-Verwaltungswirt seit 2000 in verschiedenen Bereichen bei der Agentur für Arbeit Konstanz. „Tengen braucht mehr als einen Bewerber“, erklärt er seine Bewerbung. „Mir ist es wichtig, voranzugehen – gut geplant und gut durchgedacht. Ich bin bereit für diese Aufgabe.“ Bei einem Wahlkampftermin in Talheim kam er mit möglichen Wählern ins Gespräch.

Heiko Strauß (49) lebt mit seiner Familie in Hagen in Nordrhein-Westfalen. Der gelernte Einzelhandelskaufmann ist selbstständig und hat nach eigenen Angaben einen Betrieb für Holzbearbeitung. Er habe von fehlenden Bewerber gelesen und sofort zum Telefon gegriffen, um auf dem Tengener Rathaus anzurufen. Schon als 16-Jähriger habe er davon geträumt, Bürgermeister zu werden. Mit Tengen habe er die ländliche Gemeinde dazu gefunden, die er sich vorgestellt habe.

Die fünf Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Tengen (von links oben im Uhrzeigersinn): Sven Müller, André Schmal, Heiko Strauß, Katja Wosiewicz und Markus Bauermeister. | Bild: Uli Zeller, Matthias Güntert, Stephan Freißmann, Veronika Strauß, Foto Stober

Markus Bauermeister (33) stammt aus Dresden, ist in Ludwigsburg aufgewachsen und lebt seit 13 Jahren mit Unterbrechungen in Lottstetten. Seit einiger Zeit fahre der Softwareentwickler täglich auf dem Weg zur Arbeit in Singen durch Tengen und sei da zu dem Schluss gekommen: „Die Stadt hat Energie.“ Er sei schon lange politisch aktiv gewesen und möchte nun als neue politische Stimme den Menschen unter die Arme greifen.

Katja Wosiewicz (45) lebt seit ihrem 17. Lebensjahr am Bodensee und meint, dass sie in Tengen den richtigen Ort mit Menschen gefunden hat, die ähnliche Ziele wie sie hätten. Die ausgebildete Restaurantmanagerin war jahrelang selbstständige Unternehmerin und studiert aktuell Psychologie an der Universität Konstanz. „Ich werde ein Bürgermeister-Azubi sein, aber ich bin lernwillig“, verspricht Wosiewicz.

Februar: Was wünschen sich eigentlich die Leute vor Ort?

Ortsvorsteher: Mehr als zwei Drittel der knapp 5000 Einwohner Tengens leben in einem Teilort, was wünschen sich die Menschen dort vom neuen Bürgermeister? Die Wünsche reichen von allgemein besserer Zusammenarbeit bis zu konkreter Unterstützung etwa beim Schloss Blumenfeld oder Bürgerhaus.

Mehr als zwei Drittel der knapp 5000 Einwohner Tengens leben in einem Teilort, was wünschen sich die Menschen dort vom neuen Bürgermeister? Die Wünsche reichen von allgemein besserer Zusammenarbeit bis zu konkreter Unterstützung etwa beim Schloss Blumenfeld oder Bürgerhaus. Vereine: Bei 80 Vereinen kommen so einige Wünsche zusammen, einige davon werden auf SÜDKURIER-Nachfrage deutlich. Dabei geht es besonders um Räume, ob altes Schulhaus oder marodes Stadion, aber auch um allgemeine Unterstützung, regelmäßigen Austausch – und wärmere Probenräume.

11. Februar: Fachkräftemangel auch bei Bürgermeistern?

Offenbar haben immer weniger Leute Lust, das Amt eines Bürgermeisters zu übernehmen: In Tengen lagen am Freitag vor Ende der Bewerbungsfrist nur zwei Bewerbungen vor, auch anderswo ist die Suche nach geeigneten Bewerbern schwer. Woran das liegt – und warum sich das Amt trotzdem lohnt, erklären drei junge Bürgermeister, die es wissen müssen.

Bald zieht eine neue Chefin oder ein neuer Chef ins Tengener Rathaus ein. | Bild: Uli Zeller

9. Februar: Jetzt stehen alle Kandidaten fest

Bis Montagabend, 6. Februar, konnten sich mögliche künftige Bürgermeister in Tengen bewerben. Nun hat der Gemeindewahlausschuss alle eingegangenen Bewerbungen zugelassen. „Es ist eine schöne Sache, dass es nun fünf Personen gibt, die sich ernsthaft für das Amt interessieren“, so Amtsinhaber Marian Schreier. Das Interesse bei den Bürgern sei hoch.

Februar: Auf einmal sind es fünf Kandidaten

Nach der ersten Bewerbung ging es Schlag auf Schlag: Aus einem Zweikampf wurde ein Dreikampf, bevor auch die vierte und die fünfte Bewerbung eingingen.

Januar 2023: Erst bleiben die Bewerbungen aus

Anfang des Jahres bangten schon die ersten um ihre Bürgermeisterwahl: Was, wenn sich keiner bewirbt? Drei Wochen vor Ende der Bewerbungsfrist hatte noch niemand seine Papiere eingeworfen, daher luden Bürgermeister Marian Schreier und die Fraktionssprecher aller Parteien zum Pressegespräch. Ihre Botschaft: Wir brauchen keine 15 Bewerber, nur den Richtigen“, so Thomas Wezstein (FWV).

Waren ob der Bewerberlage in Tengen nervös (von links): Bürgermeister Marian Schreier, Thomas Wezstein (FWV), Albrecht Finsler (CDU) und Michael Grambau (Freie Bürger/SPD). | Bild: Matthias Güntert

Schon wenige Stunden nach Erscheinen des Artikels dann die Überraschung: Sven Müller will Bürgermeister von Tengen werden. Die ersten Reaktionen waren erleichtert – in der Hoffnung, dass sich noch weitere Bewerber melden.

November: Nächster Bürgermeister bekommt mehr Geld

Ein Beschluss des Gemeinderats könnte das kleine Städtchen noch attraktiver für einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin machen: Der Gemeinderat hat die Stelle des Bürgermeisters in die Besoldungsgruppe A 16 eingruppiert, damit liegt das Grundgehalt bei 7889,79 Euro. Der amtierende Bürgermeister verdiente bislang weniger.

August: Gemeinderat beschließt Details zur Wahl

Mit einigen Monaten Vorlauf wurden im August die Details der Bürgermeisterwahl bekannt: Am 18. November sollte die Stelle ausgeschrieben werden, sodass Bewerbungen bis 6. Februar möglich sind. Wahlsonntag ist am 5. März und falls im ersten Wahlgang kein Kandidat die erforderliche Mehrheit erreicht, findet eine Neuwahl am 19. März statt. Am 20. Mai wird Marian Schreier sein Amt offiziell übergeben.

Bürgermeister Marian Schreier bei einer Ansprache beim Bürgerempfang in der Randenhalle in Tengen. Der Amtsinhaber tritt kein zweites Mal an. | Bild: Uli Zeller

Januar 2022: Marian Schreier wird nicht nochmal antreten

Die erste Gemeinderatssitzung des neuen Jahres endete mit einer wegweisenden Nachricht: Marian Schreier, vor damals sieben Jahren zum jüngsten Bürgermeister Baden-Württembergs gewählt, sah ein Etappenziel erreicht und werde daher nicht erneut in Tengen antreten. In Tengen habe er nicht nur gelernt, dass man immer Gummistiefel im Auto haben sollte – sondern dass man sich neuen Herausforderungen stellen müsse.