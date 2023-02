Rielasingen-Worblingen vor 1 Stunde

16 Jahre Bürgermeister und kein bisschen amtsmüde! Warum sich Ralf Baumert wieder bewirbt

Amtsinhaber Ralf Baumert strebt bei der Wahl am 5. März eine dritte Amtszeit in Rielasingen-Worblingen an und hat viele Pläne für die Gemeinde. Beim Blick zurück zeigt sich auch: Die Liste umgesetzter Projekte ist lang.