Insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den eine 27-jährige BMW-Fahrerin am Samstag gegen 19 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße in Rielasingen-Worblingen verursacht hat. Die Frau setzte laut Pressemitteilung der Polizei mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß mit einem hinter ihrem Fahrzeug stehenden BMW eines 44-jährigen Mannes zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.