Schwere Verletzungen zog sich der Motorradfahrer bei dem Unfall am Dienstagabend, 12. September, auf der Bundesstraße 33 an der Abfahrt zur Waldsiedlung zu. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Abfahrt zur Waldsiedlung verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine, geriet ins Straucheln und touchierte dabei den Bordstein. Darüber informiert die Polizei in einem Pressebericht.

Der Motorradfahrer sei dann gestürzt und rutschte mit seinem Motorrad in den Kreisverkehr direkt auf die Mittelinsel zu. Der 61-Jährige habe sich bei dem Sturz schwer verletzt, so die Mitteilung der Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Klinik. An dem Motorrad, das nach dem Unfall abtransportiert werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.