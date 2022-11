Ein rücksichtsloses Überholmanöver hat mehrere Autofahrer in Gefahr gebracht. Wie aus der Pressemitteilung der Polizei Konstanz hervorgeht, verlief die waghalsige Aktion wohl nur durch viel Glück für alle Beteiligten glimpflich. Nun suchen die Beamten einen bislang unbekannten Geschädigten, der am Freitag, 19. November, mit dem Auto auf der B33 unterwegs war.

Was ist passiert? Wie die Polizei schreibt, sei an diesem Abend ein 22-jähriger Toyota-Fahrer von Konstanz kommend in Richtung Allensbach unterwegs gewesen. Etwa um 19.08 Uhr habe er kurz vor dem Tunnelportal im Baustellenbereich rechtswidrig das vorausfahrende Fahrzeug eines bislang Unbekannten überholt.

31-Jähriger nimmt die Verfolgung auf

Durch das rücksichtslose Überholmanöver wurde der Vorausfahrende nach rechts in Richtung der dortigen Baustellenabgrenzung abgedrängt und musste eine Vollbremsung einleiten. Das zwang auch den 31-Jährigen, der im Fahrzeug dahinter fuhr, dazu in die Eisen zu steigen, um einen drohenden Auffahrunfall zu verhindern. Der 31-Jährige verfolgte daraufhin den Toyota und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den Toyota-Fahrer ermitteln. Der 22-Jährige muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer, der nach rechts in die Baustellenabgrenzung gedrängt wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden. Die Telefonnummer lautet (07531) 995-2222.