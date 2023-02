Wer in der Region aufgewachsen ist, der oder die kennt die Fasnacht von Kindesbeinen an. Und damit das auch so bleibt, bieten die Narrenvereine auch Veranstaltungen speziell für Familien mit Kindern.

In Allensbach hat der Narrenverein Alet viele Ideen

Der Narrenverein Alet in Allensbach lädt ein zum Kinderumzug am Samstag, 18. Februar. Start ist um 14 Uhr bei der Volksbank. Danach gebe es ein großes Kinderfescht rund ums Narrenzelt, erklärt der Chef-Organisator Andreas Marggrander.

„Neben einer großen Tombola mit vielen tollen Preisen wird es zahlreiche Spielstationen für Kinder jeden Alters geben.“ Spaß haben könne der närrische Nachwuchs zum Beispiel beim Dosenwerfen, einem Torwandschießen, mit der Mohrenkopfschleuder, dem Glücksrad, beim Sackhüpfen, am Nagelbalken oder bei Geschicklichkeitsspielen.

„An anderen Stationen können sich die Kinder ihre eigenen Fasnet-Pins basteln oder Stockbrot backen“, so Marggrander. Bei der Bewirtung werde es auch Waffeln und Kaffee geben. Und jedes Kind bekomme nach dem Umzug ein heißes Würstle. Mit dabei seien die Narrengruppen Hansele, Galgenvögel, Fanfarenzug und Gnadensee-Piraten.

Am Schmotzige Dunschtig, 16. Februar, sind Kinder und Eltern zudem zum Narrenfrühschoppen ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz eingeladen. Und immer schön für Kinder sei auch der traditionelle Fasnetmäntigumzug, der am 20. Februar das Motto hat „Früher normal – heute verboten“. Da werden sicher wieder auch viele Süßigkeiten verteilt.

Dieses Programm bieten die Schlafkappen in Hegne

Die Schlafkappen Hegne laden ebenfalls am Schmotzigen Familien mit Kindern ein zum närrischen Treiben um die Mittagszeit am Narrenloch beim Gemeindehaus. Die Narrengruppe Bächle-Butzer verteile dabei die Spenden, die sie am Abend zuvor gesammelt hätten an Groß und Klein, so Präsident Simon Malkmus.

Und speziell für kleine Narren gebe es am Dienstag, 21. Februar, ab 15 Uhr den Kinderball im Gemeindesaal. Vom Kindergarten- bis zum Schulalter sei für alle was geboten. Der Verein biete Spiel und Spaß sowie feine Kuchen, Pommes, Popcorn und mehr.

Auch die Ducherle Kaltbrunn haben bereits geplant

Die Ducherle Kaltbrunn machen am Schmotzigen ab 13.45 Uhr den Umzug mit dem Narrenbaum und dem anschließenden Stellen des Baums am Kapellenplatz. Auch hier können natürlich Kinder dabei sein.

Den speziellen Kinderball mit allerlei Spielen gibt es am Freitag, 17. Februar, ab 14 Uhr, so Präsident Peter Waidele. Bei gutem Wetter finde das Kindervergnügen im Freien hinter dem Feuerwehrhaus statt, bei schlechter Witterung im Ducherle-Nescht, also dem kleinen Saal oben im Feuerwehrhaus.