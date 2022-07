Zwei Tage nach der Eröffnung des neuen B33-Tunnels an der Reichenauer Waldsiedlung gab es es bereits Aufregung an dem Bauwerk. So heißt es in einer Pressemeldung des Polizeipräsidiums Konstanz: „Nicht nur die Autofahrer freuten sich diese Woche über die Eröffnung des neuen Straßentunnels anlässlich des Neubaus der B33 bei der Waldsiedlung Reichenau, auch eine Entenfamilie machte sich neugierig auf Entdeckungstour zum Tunnel und hielt so zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Konstanz am Samstagmorgen, 16. Juli, auf Trab.“

Küken werden freigelassen

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten Verkehrsteilnehmer eine Entenmutter samt ihrer acht Küken auf der Fahrbahn vor einem Tunnelportal gemeldet. Die Beamten rückten daraufhin aus, um diese einzufangen. Jedoch machte sich die Entenmutter beim Eintreffen der Polizei „aus dem Staub und beobachtete das Treiben aus sicherer Entfernung“. Die Küken wurden eingefangen und abseits der Straße in die Freiheit entlassen, die Entenmutter kehrte daraufhin zu ihrem Nachwuchs zurück.

Laut Polizeiangaben kehrte die Tierfamilie jedoch 45 Minuten später wieder zurück und musste erneut von den Beamten – unter Mithilfe anderer Verkehrsteilnehmer – erneut eingefangen werden. Diesmal wurde die Familie in größerer Entfernung „mit garantierter Seesicht“ abgesetzt. Während der beiden Einsätze sei es auf der B33 zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen, heißt es abschließend.