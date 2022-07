Feuer am Skaterplatz im Reichenauer Ortsteil Mittelzell: Am Freitagnachtmittag um 16.47 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Reichenau mit 21 Feuerwehrleuten und zwei Fahrzeugen zum Sportplatz Baurenhorn ausgerückt. Das teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Laut der Meldung hatten Passanten das Feuer entdeckt und Alarm geschlagen. Kurz darauf seien die Einsatzkräfte eingetroffen und hatten eine brennende Kunststoffsportmatte entdeckt. Sie wurde gelöscht. Zur Sicherheit habe die Feuerwehr den Kunststoffboden und die Grünfläche gewässert. Der Einsatz endete um 17.35 Uhr.