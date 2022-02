von Georg Lange

Narrizella-Marsch

Video: Georg Lange

Jo mir Zeller machet Fasnet,

des isch überall bekannt.

Holzer, Schnitzwieb und die Garde

sin(d) dann außer Rand und Band.

Hänsele, (d´) Räte und de Deschle

jucket froh i d´Höh:

(D´) Fasnet isch halt am schönschte

bi uns in Radolfzell am See.

(D´) Fasnet isch halt am schönschte

bi uns in Radolfzell am See.

Schmotz i d´Pfanne, Küchle backe,

Muetter, etz fangt d´Fasnet a.

D´Hänsle schnurret, d´Glonker kläpperet,

jetz isch Ziet, etz fange (oder: fangt) mer a.

Deschle duck die, lueg doch usi,

Zell isch ganz verruckt:

Narri, narro, si kummet,

din Strietzi will uff´s Gässle goh.

Schnitzwieb und Schülerbuebe (oder: Schuelerbuebe)

und´s Narrebäumle isch (oder: Kappedeschle sind) scho do.

„Schuster Hafner“

Video: Georg Lange

Vis-à-vis vum Adler

wohnt de Schuster Hafner;

streckt sin griene Bauch raus,

me mont, es wär e Kaufhaus.

„De Bosch“

Video: Georg Lange

Vis-à-vis vum Renk und Esser

wohnt en große Pfennigfresser (oder Menschenfresser)..

Der heißt Bosch;

der hot e (oder: mit de) große Gosch.

Kinderlied „Schnappi“

Video: Georg Lange

„De Schlegele Beck“

Video: Georg Lange

I de Höllstroß Nummere 6

do wohnt der Schlegele Beck.

Der schtreckt sin Asch zum Fenschter naus,

me monnt, es wär en Weck,

Es isch kon Weck, es isch kon Weck,

(d)es isch de Asch vum Schlegele Beck.



Do kunnt e Fraule glaufe

und will des Weckle kaufe.

Do set de Schlegele Beck:

Min Asch isch doch kon Weck,

Es isch kon Weck, es isch kon Weck,

(d)es isch de Asch vum Schlegele Beck.

„Lumpema“

(das ruft man beim Hemdglonkerumzug am Mittwochabend.)

Video: Georg Lange

Heut fängt (oder: goht) (d´) Fasnet a,

morgen kunnt (oder: kummt) de Lumpema.

„Hoorig“ und „Borschdig“

Video: Georg Lange

Hoorig, hoorig, hoorig isch de Hund!

Und wenn de Hund it hoorig isch,

no isch(t) er au it gsund.

Borschdig, borschdig, borschdig isch die Sau,

Und wenn die Sau it borschdig isch,

denn giet sie koni Leberwürscht.

Zeller Fasnet

Wir sind gut drauf und feiret mit.

Zeller Fasnet!

Die Fasnet hier, die isch d‘Hit

Zeller Fasnet!

Die Hände hoch: macht Alle mit.

Zeller Fasnet!

Denn kleppre hält uns Alle fitt.

Zeller Fasnet!



1,2,3 und vier Zeller Fasnet machet mir.

5,6,7,8 heute wird‘s ne lange Nacht.

(...Zeller Narren an die Macht!!!)