Radolfzell vor 3 Stunden

Vandalismus in der Christuskirche: Innenraum schwer beschädigt und Schaltkasten angezündet

Nachdem es am Freitagabend zu Rauchentwicklung in der Christuskirche in Radolfzell kam und die Feuerwehr zunächst von einem Schwelbrand an einem Sicherungskasten ausging, ermittelt die Polizei laut der evangelischen Kirchengemeinde nun wegen vermuteter Brandstiftung und Vandalismus.