von pm

Das ging schnell: Nachdem ab dem 5. August für den Böhringer See aufgrund einer erhöhten Blaualgen-Konzentration ein Badeverbot verhängt wurde, wird dieses eine Woche später bis auf Weiteres schon wieder aufgehoben. Das teilt die Stadtverwaltung Radolfzell mit. Ab Freitag, 12. August, kann in dem See daher wieder gebadet werden. Die Aufhebung des Badeverbots wurde per Allgemeinverfügung erlassen.

Wasserqualität wird weiter überprüft

Die jüngsten Überprüfungen der Wasserqualität hätten einen starken Rückgang der Blaualgen ergeben, heißt es in der Mitteilung. Um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten, werde die Wasserqualität auch weiterhin engmaschig von städtischen Mitarbeitern und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt überprüft.

Blaualgen kommen in geringen Mengen in jedem Gewässer vor. Kritisch wird es, wenn sich die Blaualgen – zum Beispiel aufgrund von wechselhaftem Wetter oder zu hohem Nährstoffangebot – massenhaft vermehren und so die Wasserqualität beeinträchtigen. Treten sie in hoher Konzentration auf, können Blaualgen Reiz- und Giftstoffe produzieren, die gesundheitsschädigend sind.