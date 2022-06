Mehr Fläche, weniger Weißfische oder doch damit abfinden? Radolfzell bekommt das Blaualgenproblem am Böhringer See nicht in den Griff und denkt über weitere Maßnahmen nach. Für dieses Jahr ist keine Badesaison in Sicht.

Es ist ein langwieriges Thema: die Blaualgen am Böhringer See. Mehrfach musste der Badesee in der Vergangenheit deswegen gesperrt werden, eine Lösung lässt auf sich warten. Auf einer Informationsveranstaltung der Stadt Radolfzell am Böhringer See