Die Schließung des Krankenhauses im kommenden Sommer beschäftigt die Radolfzeller weiter. Der Vorstand der Freien Wähler spürte den Einstellungen der Bürger zu diesem Thema bereits bei der Sommertour 2022 nach, die quer durch die Radolfzeller Ortsteile und die Kernstadt führte. Nun plant er eine eigene Infoveranstaltung dazu, was nach dem Krankenhaus kommen soll.

Freie Wähler wünschen sich MVZ für Radolfzell

Sie soll am kommenden Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr im Kleinen Saal des Milchwerks stattfinden. Geplant ist ein Vortrag über Möglichkeiten eines Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Radolfzell. Dabei sollen der Diplomkaufmann, Soziologe und Geschäftsführer des MVZ Bad Säckingen, Franz Markus Pusel, sowie Johannes Moser, Bürgermeister der Stadt Engen, über ihre Erfahrungen mit einem MVZ berichten.

Radolfzell Die Freie Wähler pochen auf ein Gesundheitszentrum für Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Dietmar Baumgartner bedauerte schon auf der Hauptversammlung der Freien Wähler im Gasthaus Kreuz die 2019 in den Haushalt bereits eingestellte, aber wieder herausgenommene Förderung eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) durch die Stadt.

Weitere Themen von der Sommertour 2022

Von der Sommertour 2022 brachte der Vorstand zudem eine so genannte Dringlichkeitslisten für ihre Arbeit im Gemeinderat mit, um dafür Mehrheiten in der Versammlung zu organisieren. Die Gespräche seien informativ und wegweisend gewesen, so der Vorsitzende der Freien Wähler Peter Blum bei der Hauptversammlung. Doch er habe sich auch auf der Sommertour mehr Teilnehmer aus den Ortsteilen gewünscht.

Radolfzell „Das habe ich nicht übers Herz gebracht“: Martin Staab hat sich bei Krankenhaus-Frage enthalten Das könnte Sie auch interessieren

Die Mitglieder der Freien Wähler setzten im vergangenen Jahr die Rohstoffversorgung im Landkreis sowie die Kreislaufwirtschaft von Kiesabbau und Recycling auf ihre Agenda. Dazu besichtigten sie die Firma Mohr mit ihrem Konzept zur Klimaneutralität.

Doch das Bestreben, den Markelfinger Winkel großflächig unter Schutz zu stellen – von 45 auf 75 Prozent -, steht für den Vorsitzenden im Widerspruch zu den Bedürfnissen der Menschen und dem Tourismus. Er sprach sich hier für einen gleichwertigen Einklang zwischen Mensch sowie dem Tier- und Naturschutz aus.

Mehr Kinder = mehr Zuschüsse?

Zudem plädierten die Freien Wähler in der Sitzung für eine Nutzung der Reithalle im ursprünglichen Sinn. Auch forderten sie für Markelfingen die Anwendung anderer Maßstäbe bei der Zuschuss-Vergabe, da es in der Ortschaft mehr Kinder geben würde, sowie eine weitere Bushaltestelle in Liggeringen.