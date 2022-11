Anwohner des Radolfzeller Ortsteils Böhrigen müssen ihr Wasser vor dem Gebrauch abkochen. Die Stadtwerke Radolfzell haben am Freitagmittag, 25. November, in einer Presseinformation ein Abkochgebot ausgesprochen. Grund dafür sollen bakterielle Verunreinigungen sein.

Die Verkeimung befinde sich auf einem sehr niedrigen Niveau, so die Stadtwerke Radolfzell. Daher werde im Moment das Wassernetz in Böhringen gespült und in kurzen zeitlichen Abständen beprobt. Von dem Abkochgebot ausgenommen seien Reute und Rickelshausen-Ziegelei.

Bis mindestens Montag, 28. November!

Da auch nach der Spülung eine vollständige Differenzierung nicht möglich sei und um jedes erdenkliche Risiko auszuschließen, habe das Gesundheitsamt als Vorsichtsmaßnahme ein Abkochgebot ausgesprochen sowie entsprechende Maßnahmen für Menschen mit Vorerkrankungen empfohlen. Dies würden voraussichtlich bis einschließlich Montag, 28. November gelten.

Die Bevölkerung wird gebeten, unbedingt die folgenden Anweisungen des Gesundheitsamtes zu befolgen: Leitungswasser dürfe nur abgekocht getrunken werden. Das Wasser solle einmalig sprudelnd aufgekocht werden und dann langsam über mindestens zehn Minuten zum Abkühlen stehen gelassen werden. Die Verwendung eines Wasserkochers sei dabei aus praktischen Gründen zu empfehlen.

Für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollte laut dem Gesundheitsamt ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden. Das nicht abgekochte Wasser könne jedoch bedenkenlos für die Toilettenspülung und zum Wäschewaschen genutzt werden.