Radolfzell – OB Simon Gröger hatte es jüngst bereits angekündigt, nun ist es beschlossene Sache: Eine neue Ratoldusturnhalle soll in der Priorisierungsliste der Schulbaumaßnahmen nach vorne gezogen werden. Konkret landet sie nun von Platz sechs auf Platz drei. Der Gemeinderat hat das in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Teggingerschule und Sonnenrainschule bleiben vorne

Auf Platz eins und Platz zwei stehen nach vor Veränderungen bei der Teggingerschule für eine Dreizügigkeit der Grundschule sowie der Erweiterungsbau für die Sonnenrainschule. „Die bisher auf Platz eins und Platz zwei priorisierten Maßnahmen können nach unseren Bewertungen nicht nach hinten gelegt werden“, erklärte Bürgermeisterin Monika Laule.

Sie seien notwendig, um die steigenden Schülerzahlen bedienen zu können. „Ebenfalls wichtige Maßnahmen“, die weiter unten in der Priorisierungsliste stehen, darunter etwa die Generalsanierung der Gerhard-Thielcke-Realschule und der Sonnenrainschule, müssen durch die Vorverlegung der Ratoldusturnhalle „entsprechend nach hinten verlegt werden“, so die Bürgermeisterin. Die geplante Erweiterung der Grundschule Markelfingen wurde dagegen bislang nicht in der Priorisierungsliste berücksichtigt. Monika Laule schlug vor, das auch so beizubehalten und die Baumaßnahmen parallel laufen zu lassen.

Ergebnisse sollen bis Herbst vorliegen

Spätestens bis September soll die Verwaltung nun den Bedarf der Hallengröße, das Raumprogramm und die Fördermöglichkeit für eine neue Ratoldusturnhalle prüfen und dann die Ergebnisse dem Gemeinderat vorstellen und einen Zeitplan zum Beschluss vorlegen. Susann Göhler-Krekosch (SPD) regte an, im Sinne des Umweltschutzes bei einer neuen Halle nicht auf Beton, sondern auf Holz zu setzen. Simon Gröger versprach, das in die Prüfung mit aufzunehmen.

Nach Rückmeldung aus dem Gemeinderat sollen zudem für alle sechs Punkte auf der Liste ein Zeitplan erstellt und die benötigten Mittel in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden.