Der Rundgang verfehlt die Wirkung nicht. Schülerinnen und Schüler der Ratoldusschule haben in der jüngsten Gemeinderatssitzung Oberbürgermeister Simon Gröger sowie den gesamten Gemeinderat zu einem Besuch in ihre marode Turnhalle eingeladen.

Die Schüler beklagten den desolaten Zustand des Gebäudes und die Tatsache, dass sie keinen vernünftigen Sportunterricht abhalten können. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, haben sie den Rundgang so organisiert, dass dem OB und den Stadträten die schlimmsten Stellen nicht verborgen blieben.

In der maroden Herrenumkleide: (von links) Sportlehrerin Anne Wilke, Schulsprecher Abdul Aldarwisch, OB Simon Gröger, Martin Aichem, Stadtrat Freie Wähler und Hermann Leiz, CDU-Stadtrat. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Los ging es in der Herrenumkleidekabine, die deutliche Schimmelflecken an der Decke sowie in den Duschen aufwies. In der Halle selbst fanden sich Stolperfallen auf dem Boden, offene Kanten an den Wänden sowie undichte Fenster. In den Geräteräumen wächst ebenfalls der Schimmel unkontrolliert.

Eine offene Stelle an der Hallenwand könnte gefährlich werden. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Bilder einer kleinen Baumaßnahme aus dem vergangenen Jahr zeigen, dass das ganze Dach undicht und die Wände feucht sind. Dass die Basketballkörbe versetzt angebracht sind und man deswegen kein korrektes Spiel austragen könne, wirkt dabei noch wie das kleinste Manko der Halle. „Es riecht ganz furchtbar hier drin, manchmal wird einem davon schlecht“, sagt die Zehntklässlerin Emily Groß.

Zur Geschichte Gebaut und eingeweiht wurde die Turnhalle der Ratoldusschule im Jahr 1958. Und bereits im Juni 1974 – so hatte es der ehemalige Schulleiter der Schule, der heutige SPD-Stadtrat Reinhard Rabanser, recherchiert – habe der damalige Gemeinderat festgestellt, dass die Glanzzeiten der Halle vorbei wären. Ein Jahr später, im Mai 1975, krachte dann das Hallendach mittags um 13.30 Uhr herunter. Nur durch großes Glück war um die Uhrzeit niemand in der Halle und es wurde niemand verletzt. Seitdem werde die Ratoldusturnhalle immer wieder geflickt und notdürftig saniert. Da sie für die Anzahl der Schüler schon länger zu klein ist, weichen die Lehrer der Ratoldusschule auf die Sporthalle des Berufschulzentrums aus. Sie sind aber darauf angewiesen, dass dort ein Hallenteil auch frei ist. Die Schüler müssen dann zu Fuß zum BSZ laufen.

OB Simon Gröger nahm das Anliegen der Schüler und ihrer Lehrkräfte, den beiden Sportlehrern Anne Wilke und Jonas Topf, sehr ernst. Dass ein Neubau dringend notwendig sei, das sei allen klar. Doch müsse man auch eine gute Übergangslösung für den Schulsportunterricht finden, damit dieser nicht zu kurz komme. Denn auch eine neue Halle entstehe nicht über Nacht. „Wir werden die Ratoldusturnhalle in der Priorisierung der Projekte nach vorne ziehen“, versprach Gröger. Dies werde auch Thema der anstehenden Haushaltsverhandlungen.

Machen auf Stolperfallen und Schäden der Halle aufmerksam: (von links) Marlene Fröhlich, Emily Groß, Clara Daus, Nico Kuhn und Abdul Aldarwisch. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Gerhard Schöpperle, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement, erklärte den Ablauf: Erst müsse man den Bedarf ermitteln und dann in die Planungen einer neuen Halle gehen. Jährlich seien rund 10.000 Euro für die Instandsetzung der Ratoldusturnhalle im Haushalt eingeplant, doch Schöpperle bewertete die Halle als „wirtschaftlichen Totalschaden“. Investitionen in den Bestand würden sich kaum noch lohnen.

Schimmelflecken an der Decke in der Umkleidekabine. | Bild: Schneider, Anna-Maria

OB Gröger betonte allerdings, dass es dennoch wichtig sei, ein Grundmaß an Sicherheit wiederherzustellen, damit der Schulsport stattfinden könne. Auch werde erneut eine Raumluftanalyse in Auftrag gegeben, um eine Belastung durch Asbest über die Lüftungsschächte ausschließen zu können. Dieser Punkt war Schulleiterin Nuria Loewen besonders wichtig, damit die Gesundheit der Lehrkräfte, die besonders viel Zeit in der Halle verbringen, nicht gefährdet wird.

Auch zeigte sich die Schulleiterin besonders stolz auf die Initiative der Schüler Marlene Fröhlich, Emily Groß, Clara Daus, Nico Kuhn und Abdul Aldarwisch. „Die setzen sich hier für ihre Schule ein, obwohl sie selbst von einer neuen Halle gar nichts mehr haben werden“, formulierte Loewen ihre Wertschätzung für die Schülerinnen und Schüler.

Die Decke ist feucht und es blättert nicht nur die Farbe ab, es schimmelt auch. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Anne Wilke als Leiterin der Fachschaft Sport nutzt die Gelegenheit, dem Gemeinderat einen besonderen Wunsch näher zu bringen. Sie schlug vor, bei einem Neubau der Turnhalle auch gleich ein Lehrschwimmbecken zu integrieren. Davon würden alle Schulen aus Radolfzell profitieren, so Wilke.

Ein Schwimmbecken wird es nicht geben

Diesem Wunsch erteilte Siegfried Lehmann gleich eine Absage: „Es ist völlig unrealistisch, dass wir hier eine zweigeschossige Turnhalle mit Schwimmbecken bauen können.“ Sportlehrer Jonas Topf versucht zu erklären. Im Lehrplan stünde Schwimmunterricht und auch gerade hier am See sei es umso wichtiger, dass Kinder gut schwimmen könnten. Als Lehrer sei es unbefriedigend, den Lehrplan nicht erfüllen zu können.