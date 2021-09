von Gerald Jarausch

Ab sofort stehen in der Nordstadt zwei Elektro-Lastenräder zur Nutzung bereit. Neben der Kindertagesstätte Entdeckerkiste wurde ein Unterstand samt Ladestation geschaffen, der künftig diese neue Form der Mobilität stärken soll. „Das ist ein niederschwelliger Einstieg in die Elektromobilität“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Reinhardt bei der Übergabe der Station.

Direkter Zugriff für 700 Nutzer

Die Stadtwerke Radolfzell betreiben die Ladestation und die Leihräder über ihren bestehendes Elektroauto-Leihsystem Seefahrer. Über die App und das darin verankerte Bezahlsystem können Nutzer die Räder mieten. Damit haben ab sofort knapp 700 Nutzer des Leihsystems direkten Zugriff auf Lastenräder. Grundsätzlich hoffen die Stadtwerke, vor allem die jungen Familien in der Nordstadt für das Angebot begeistern zu können, die dort gerade gebaut haben oder es in Zukunft noch tun werden.

Für eine halbe Stunde fallen zwei Euro an, für einen ganzen Tag mit einem der Lastenräder 16 Euro. Sie bieten Platz für einen Nutzer sowie bis zu zwei kleine Kinder oder entsprechend große Utensilien, die transportiert werden müssen. Die Räder müssen am Ende wieder an der Station in der Nordstadt abgegeben und angeschlossen werden.

Vorschlag des Jugendgemeinderates

Das Angebot und die Umsetzung geht auf den Jugendgemeinderat zurück, der zu Beginn des Jahres den Vorschlag gemacht hatte, einen Teil der im städtischen Haushalt für den Klimaschutz vorgesehenen Mittel für eine öffentliche Leihstation mit Lastenrädern zu verwenden. Der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag und gab 50.000 Euro für den Bau der Leihstation aus heimischen Holz frei. Um den Kostenrahmen einhalten zu können, halfen Mitglieder des Jugendgemeinderats bei der Errichtung.

Bisher stehen nur zwei Elektro-Lastenräder zur Verfügung, die Station bietet aber Platz für vier Räder. In naher Zukunft sollen Pflanzen und ein Bienenhotel die Anlage ergänzen. Auf dem Dach der Station werden die Radolfzeller Stadtwerke zudem noch eine Photovoltaik-Anlage installieren.