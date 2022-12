Die Infektionswelle hat das Friedrich-Hecker-Gymnasium in Radolfzell mit Wucht erreicht. Schulleiterin Ulrike Helle meldet, dass 210 von insgesamt rund 750 Schülern sich krank gemeldet haben. Die meisten hätten hohes Fieber und seien sehr angeschlagen. Auch zwölf Lehrkräfte könnten aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht unterrichten.

Der Krankenstand hat direkte Folgen auf das Veranstaltungsprogramm. Die Schulleitung hat das für Donnerstag, 8. Dezember, geplante Adventskonzert aus diesem Grund zum Bedauern aller Beteiligter absagen müssen.

In der unmittelbaren Nachbarschaft des FHG dagegen läuft der Unterricht weitgehend normal. Um die Gerhard-Thielcke-Realschule hat die Erkältungswelle offenbar einen Bogen gemacht. Wie Schulleiterin Gabriele Wiedemann auf Nachfrage mitteilt, seien die Zahlen der Krankmeldungen an der Realschule nicht höher als sonst. Es meldeten sich täglich nur einzelne Schüler, die sich mit unterschiedlichen Krankheitsbildern entschuldigen müssten. In der Regel müssten sie auch nicht sehr lange zu Hause bleiben.