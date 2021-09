von Gerald Jarausch

Beim 3-tägigen Seefestival in Radolfzell traten von Freitag bis Sonntag insgesamt 15 verschiedene Künstler und Gruppen auf. Die musikalische Bandbreite reichte von Singer/Songwritern über Hip Hop und Elektro bis hin zu Brass-Bands.

Das Seefestival-Gelände am Konzertsege (hier am Nachmittag) bietet eine einmalige Atmosphäre und lohnt allein schon deshalb einen Besuch.

Eine traumhafte Konzertstimmung herrschte am Freitagabend beim Konzert von Gregor Meyle, dass als Sitzkonzert angelegt war. Dennoch blieben bis zum schluss nur wenige Zuhörer auf ihren Stühlen.

Gregor Meyle bei seinem Auftritt auf dem Seefestival.

Beistand von oben? Die Kolchose Soundsystem sorgte am Samstagabend für fette Hip-Hop Beats am Konzertsegel.

Schwerer Stand für die Musiker (im Hintergrund Peter Pux) am Nachmittag: Die Besucher des Seefestivals genossen neben der Musik auch die schöne Atmosphäre und das gute Wetter am See.

Das war das glorreiche Heimspiel der Froschenkapelle.

Die „Brasserie“ sorgte zum Abschluss des Abends noch einmal für beste Stimmung.

Heimsspiel der Froschenkapelle beim Seefestival.

Echte Festivalatmosphäre wie hier gab es in dieser Form schon lange nicht mehr. Dementsprechend gut ist die Stimmung.